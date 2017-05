Schülerzahlen in der Stadt steigen rasant

Offenbach - Die Hoffnung dreier Vereine, auf dem Sportplatz der Leibnizschule ein Trainingsgelände mit nutzbaren Umkleiden zu erhalten, wird sich so schnell nicht erfüllen. Von Thomas Kirstein

Grund: Die Stadt braucht dort Fläche, um angesichts stark steigender Schülerzahlen Unterrichtscontainer aufstellen zu können. Die Hockey-Abteilung des Offenbacher Rudervereins, die Kicker der Freien Turner Oberrad und die Footballer der Rhein-Main-Rockets würden gern auf den Platz an der Brandsbornstraße. Dazu müssten aber völlig marode und niemandem zuzumutende Umkleidegebäude abgerissen und ersetzt werden. Die Frage, wer das bezahlen soll, stellt sich jedoch kaum. Abgerissen wird wohl, aber nur um Platz für Unterrichtscontainer zu schaffen. Solche „Module“ sind bald dringend fürs benachbarte Gymnasium erforderlich, wie Bildungsdezernent Paul-Gerhard Weiß (FDP) den „Zielkonflikt“ an dieser Stelle erläutert.

Und Bedarf an Raum besteht nicht nur am Leibniz. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule, Sport und Städtepartnerschaften legte der Stadtrat dar, welche Herausforderungen auf die Stadt zukommen: Die Einwohnerzahl ist in vier Jahren um fast 10.000 gestiegen – von 124.200 Ende 2012 auf 133.800 Ende 2016. „Der Wachstumsprozess hält an“, weiß Weiß. Die verstärkte Zuwanderung wird durch rege Bautätigkeit auf dem Wohnungsmarkt begünstigt. „Die neuen Wohnungen werden – je nach Art und Größe – in der Schulplanung berücksichtigt“, versichert er. Ebenso die erheblich ansteigenden Geburtenzahlen in der Stadt.

Betrug die Zahl der in Offenbachs Grundschulen eingeschulten Erstklässler 2013 noch 1232, werden es fürs kommende Schuljahr fast 1400 sein. Weitere fünf Jahre später, im Schuljahr 2022/23 ist mit knapp 1500 Einschulungen zu rechnen. Der Kulturdezernent addiert: Die Gesamtzahl der Grundschüler lag 2010 bei 4330 und 2015 bei 4823. Im Jahr 2020 werden 5500 erreicht, für 2025 kann man sie auf fast 6000 hochrechnen. Was in der Grundschule anfängt, setzt sich mit Klasse 5 in den weiterführenden Schulen fort. Die Zuwachsraten kommen mit zunehmender Dynamik dort an.

Der Schulentwicklungsplan weist das – soweit bereits früher absehbar – auch aus. Die Gymnasien wurden zwischen 2008 und 2010 erweitert; auch für die zur Sanierung anstehenden Integrierten Gesamtschulen sowie Haupt- und Realschulen sind Erweiterungen vorgesehen. Ausreichend ist das nicht: „Das rasante Tempo des Schülerwachstums erfordert in den nächsten Jahren die Bereitstellung weiterer Räume in großem Stil“, gibt der Stadtrat die Richtung vor.

Ein neu aufgenommener Jahrgang in den drei städtischen Gymnasien war 2014 noch etwa 430 Schüler stark. 2016 waren es schon über 500, und 2023 werden es rund 630 sein. Für 2027 muss man mit rund 700 Kindern rechnen.

Da höchstens 30 in eine Klasse dürfen, kommen die Gymnasien laut Weiß dieses Jahr letztmals ohne zusätzliche Räume aus. Dann seien Jahr für Jahr drei bis sechs neue Säle notwendig. Abgesehen davon, dass über die Einrichtung einer ganz neuen Schule zu entscheiden sei, müsse die Stadt Dependancen anmieten oder Container aufstellen. Für diese aber benötige man Flächen auf dem Schulhof oder in Schulnähe. Weswegen es wohl nichts wird mit neuen Umkleiden für die Sportler.

