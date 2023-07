Schüsse in Offenbach: Mann schwer verletzt - Großer Polizeieinsatz

Von: Florian Dörr

Teilen

In Offenbach wird ein Mann niedergeschossen und schwer verletzt. Die Hintergründe geben noch Rätsel auf.

Offenbach - Erschreckender Zwischenfall in der Nacht zum Mittwoch (19. Juli) in Offenbach: Im Stadtteil Nordend ist gegen 1 Uhr ein Streit eskaliert, am Ende wurde ein Mann durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Er wurde in eine Klinik gebracht. Nähere Angaben zur Identität des Mannes konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Offenbar waren die Schüsse auf offener Straße abgegeben worden. Anwohner hatten daraufhin die Polizei alarmiert. Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot an, konnten die mutmaßlichen Schützen auch noch am Tatort in Offenbach festnehmen. Es soll sich um einen 41-Jährigen handeln.

Die Polizei konnte noch am mutmaßlichen Tatort in Offenbach einen Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © Tim Oelbermann/Imago

Schüsse in Offenbach: Worum ging es beim vorangegangenen Streit?

Die Hintergründe der Tat sind noch weitgehend unklar. Derzeit würden am Tatort umfangreiche Spurensicherungen laufen, sagte der Sprecher. Sicher scheint, dass den Schüssen ein lautstarker Streit vorausging. Was diesen jedoch auslöste, das ist unklar. Mögliche Zeugen sind gebeten sich unter der Nummer 069 80981234 bei der Polizei zu melden. (fd)

Nach einem anderen Fall aus Offenbach, bei dem Schüsse gefallen sind, wurde nun der Prozess eröffnet. Es geht um die Mordnacht im Black Diamond.