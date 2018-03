Schulentwicklungsplanung: Waldheim fühlt sich vergessen

Offenbach - Bauliche Akzente, innovative Entwicklung, zukunftsweise Schulpolitik. Das sind Schlagworte, mit denen Stadtverordnete Michaela Makosz für Zustimmung zur nachhaltigen Schulentwicklungsplanung geworben hat. Erfolgreich. Von Martin Kuhn

Das Parlament stimmt im Februar einstimmig zu. Bei einigen Eltern kommt das aktuell weniger gut an. Zu Wort meldet sich erneut der Elternbeirat der Friedrich-Ebert-Schule. Die gehört zu den Einrichtungen, die bislang nicht von dem äußerst ambitionierten Sanierungsprogramm von 2007 profitiert haben. Eigentlich - so die ursprünglichen Planungen - sollte die Waldheimer Grundschule längst fertig sein. „Es passiert nichts; es steht noch nicht einmal ein Termin fest, wann mit der Planung begonnen wird“, ist Sascha Weber erbost.

Der Haken an der Sache: Von dieser ehemaligen Priorisierung beziehungsweise Reihenfolge haben sich die politisch Verantwortlichen mittlerweile verabschiedet. Diese ist angesichts aktueller Entwicklungen (Bevölkerungszuwachs, Förderrichtlinien und Haushaltsvorgaben) längst überholt. Neue Doktrin im Rathaus: keine Versprechungen mehr, die ohnehin nicht mehr zu halten sind. Statt allein Sanierung und Erweiterung des Bestands zu stemmen, reden die Verantwortlichen inzwischen über den Neubau von drei Offenbacher Schulen.

Für Weber und die anderen Eltern ist’s enttäuschend, denn die Mängelliste in Waldheim ist lang: Im Hochsommer sind es bis zu 35 Grad in den Räumen; die Kinder müssen auch im Winter auf die veralteten Außentoiletten; in der Küche können keine Speisen frisch zubereitet werden; bei den Fenstern handelt es sich größtenteils um einfache Verglasung; die Heizungsanlage wird im Winter durch E-Heizstrahler unterstützt; der Schulhof kann nicht geschlossen werden.

Als zuständiger Schuldezernent kann Paul-Gerhard Weiß den Frust nachvollziehen, muss aber – mit seinen Magistratskollegen– das Gesamte im Blick haben. Daher die eher zurückhaltende Zusage an den Elternbeirat: „Auch an der Friedrich-Ebert-Schule gab es in der Vergangenheit Investitionen, etwa die Sanierung der Turnhalle. Die Bauverwaltung wird prüfen, welche Einzelmaßnahmen vorgezogen werden können, um zeitnah Verbesserungen zu erreichen.“

Der FDP-Politiker erinnert daran, dass die Stadt in zehn Jahren für Sanierung, Erweiterung und Neubauten von Schulen mehr als 200 Millionen Euro aufgewendet hat. Für die nächsten fünf Jahre seien weitere Projekte in Höhe von 110 Millionen Euro in Arbeit. „Das sind für Offenbach enorme Summen und sie machen den überwiegenden Teil der städtischen Investitionen aus“, so Weiß.

Viele Schulen seinen mittlerweile in einem „ordentlichem Zustand“, andere aber noch nicht. „Je nachdem, von welcher Schule nun Schüler, Eltern und Lehrer kommen, gibt es Lob oder Tadel. Das kann man natürlich verstehen. Das Glas der städtischen Schulsanierung empfinden die einen als halb voll, die anderen als halb leer…“, so der Stadtrat. Die Stadt setze ihre Anstrengungen „in hohem Tempo und mit hohen Summen fort“, könne aber auch künftig nicht alles auf einmal machen.

Weiß betont: „In der überhitzten Baukonjunktur der Ballungsräume steigen zudem die Preise und die Abwicklung verzögert sich. Zudem müssen aufgrund des rasanten Schülerzuwachses neue Räume schnell und vorrangig geschaffen werden. Dass die Kinder überhaupt beschult werden können, hat immer Priorität. Es hilft deshalb nicht weiter, für noch nicht grundsanierte Schulen einfach neue Termine zu nennen. Dies wäre nicht seriös.“

Die Stadt geht deshalb jetzt einen anderen Weg: Neben den beschlossenen und finanzierten Großprojekten stehen jährlich zwei Millionen Euro bereit, um gerade an jenen Grundschulen, die warten müssen, Teilprojekte und Einzelmaßnahmen vorzuziehen. So können drängende Probleme gelöst werden.

Die Kritik aus Waldheim hält der Magistrat aus; Weiß erinnert jedoch daran: „Die Reihung der Schulen in der Sanierungsliste von 2007 sollte einen Leitfaden bieten. Es wurde aber immer kommuniziert, dass diese – falls erforderlich– auch umgestellt werden kann oder muss.“ Das sei häufig der Fall gewesen – etwa bei Schadstoff-Funden. Daher dürfte aktuell die Edith-Stein-Schule aufatmen. Dort beginnt die Renovierung (Zustimmung der Stadtverordneten vorausgesetzt) Ende 2019, parallel wird auf dem Areal ein weiteres Gebäude errichtet – für die neu gegründete Oberstufe.

