Tag der Kriminalitätsopfer: Hilfsvereine präsentieren Angebote

Elfriede Emrich-Schomburg und Alfred Huber sind ehrenamtlich beim Weissen Ring aktiv. Die Hilfsorganisation rief 1991 den Tag der Kriminalitätsopfer ins Leben, der jedes Jahr am 22. März stattfindet. Gestern informierten die beiden auf dem Aliceplatz über die Arbeit des Weissen Ringes.

Offenbach - Sekundärviktimisierung ist wohl einer der sperrigsten Begriffe in der Kriminalsprache. Dabei verbirgt sich hinter dem Wort eine einfache Absicht: Es soll verhindert werden, dass eine Person ein zweites Mal Opfer wird. Von Steffen Müller

Wie das funktionieren kann und welche Hilfsangebote es gibt, wurde gestern am Tag der Kriminalitätsopfer auf dem Aliceplatz erläutert. Elfriede Emrich-Schomburg weiß, wovon sie spricht. Vor einigen Jahren wurde sie selbst Opfer eines Stalkers. Heute berät sie beim Weissen Ring ehrenamtlich Menschen, die ihr Schicksal teilen. Denn: „Als Opfer muss man den Mut haben, über die Tat zu reden.“ Allerdings schämen sich viele Betroffene oft für das, was ihnen passiert ist oder wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen.

Deshalb hat der Hilfsverein Weisser Ring im Jahr 1991 den Tag der Kriminalitätsopfer ins Leben gerufen. Seitdem wird an jedem 22. März auf Menschen aufmerksam gemacht, die durch Kriminalität und Gewalt geschädigt wurden. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Probleme und Ängste von Opfern zu stärken und über Prävention, Schutz und Hilfsangebote zu informieren.

Elfriede Emrich-Schomburg und ihr Kollege Alfred Huber geben Auskunft zu Themen wie Cybermobbing, häusliche Gewalt oder Stalking. Aber auch Hilfsangebote werden aufgezeigt. Denn beim Weissen Ring werden Ratsuchende nicht nur betreut, sie werden auch weitergeleitet etwa an Anwälte oder zur psychologischen Betreuung. „Viele Opfer wissen nicht, dass sie Entschädigungsansprüche haben oder bei wem sie Hilfe bekommen können“, bedauert Huber. „Zum Glück gibt es in Offenbach ein tolles Netzwerk von Organisationen, die den Betroffenen zur Seite stehen.“

Zu diesem Netzwerk gehört auch der Verein „Hanauer Hilfe“, der sich beim Aktionstag ebenfalls präsentiert. Die Sozialarbeiter Britta Reich und Lars Seth gehören zu dem 16-köpfigen Team, das in Hanau, dem Main-Kinzig-Kreis, sowie in Stadt und Kreis Offenbach Kriminalitätsopfer unterstützt. Das kostenlose Angebot reicht vom Zeugenzimmer (wir berichteten) über einen Täter-Opfer-Ausgleich bis zu Informationen zum Ablauf eines Strafverfahrens. „Es geht vor allem darum, die Opfer stabil zu bekommen“, erklärt Seth.

In die gleiche Richtung zielt die Arbeit von Christina Zimmermann. Die Opferschutzbeauftragte der Polizei nimmt das Wort „Sekundärviktimisierung“ in den Mund, wenn sie von ihrem Hauptziel spricht. „Wir wollen vermeiden, dass ein Opfer ein weiteres Mal zum Opfer wird.“ Das bezieht sich aber nicht nur auf die Straftat, sondern auch auf die Folgen. Das können finanzielle Probleme sein, aber auch Ängste, die zu Depressionen und dem Jobverlust führen können.

Meldet sich ein Opfer bei Zimmermann, wird auf Hilfsorganisationen wie eben Weisser Ring oder Hanauer Hilfe aufmerksam gemacht. Außerdem startet die Polizei – wenn gewünscht – mit Ermittlungen. In letzter Zeit häufen sich die Fälle von Stalkingopfern, die die Opferschutzbeauftragten kontaktieren. Das hat aber nicht zu bedeuten, dass mehr Menschen von Stalkern belästigt werden, meint Zimmermann. „Das Thema war zuletzt in den Medien sehr präsent. Deshalb trauen sich auch mehr Menschen, sich an uns zu wenden.“

Hintergrund ist eine Gesetzesänderung Anfang März, durch die die Rechte von Stalkingopfern gestärkt werden. Bisher war Stalking erst dann strafbar, wenn das Opfer seine Lebensumstände ändern musste, beispielsweise den Wohnort oder den Arbeitsplatz wechseln musste. Jetzt kann der Täter auch verurteilt werden, ohne dass der Gestalkte sein Leben grundlegend umstellen musste.

Über dieses neue Gesetz und vieles mehr informiert Kriminalhauptkommissar Markus Wortmann. Der Fachmann für Internetprävention berichtet in seinem Vortrag, dass die meisten Taten auf der Beziehungsebene passieren. So ist bei Stalking etwa bei einem Drittel der Opfer der ehemalige Partner tatverdächtig. Entsprechend hoch ist die Aufklärungsquote. Von den 1067 Fällen, die 2016 in Hessen bearbeitet wurden, konnten 94 Prozent erfolgreich abgeschlossen werden.

Allerdings gibt es immer noch eine hohe Dunkelziffer, da sich viele Opfer nicht trauen, Anzeige zu erstatten. Wortmann rät deshalb allen Betroffenen, zur Polizei zu gehen oder sich Hilfe zu holen. Mit dieser Aufforderung trifft er den Kern des Aktionstages. Denn Alfred Huber bemerkt zurecht: „Was nutzen Hilfsangebote, wenn sie nicht angenommen werden.“