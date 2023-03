Er tritt an! Schwenke will Offenbacher Oberbürgermeister bleiben

Von: Christian Reinartz

Teilen

Oberbürgermeister Felix Schwenke tritt zur Wiederwahl an. © Agenturen

Die Gerüchteküche lief heiß, nun ist aber klar: Felix Schwenke tritt bei der OB-Wahl in Offenbach zur Wiederwahl an.

Offenbach – Lange hat er sich Zeit gelassen, sich fragen lassen und war immer wieder ausgewichen. Nun steht fest: Offenbachs amtierender Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) tritt zur Wiederwahl an. Das gab er am Freitagmorgen (10. März) bei einer Pressekonferenz bekannt.

Warum Schwenke sich lange Zeit nicht zu einer Kandidatur bekannte, war auch in unserer Zeitung und in der Öffentlichkeit heiß diskutiert worden, soll Schwenke doch als heißer Kandidat für eine Kandidatur für das Amt des hessischen Ministerpräsidenten gegolten haben, wäre Nancy Faeser nicht angetreten. Nun ist unmissverständlich klar: Schwenke will weiter die Geschicke Offenbachs leiten. (Christian Reinartz)

Mehr dazu folgt.

Bei der Planung für die OB-Wahl in Offenbach gibt es einige Tücken.