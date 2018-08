Schwimmbad auf der Rosenhöhe: Noch einmal mit alter „Blase“?

Offenbach - Das Datum steht: Am 13. September entscheidet sich, ob den Offenbachern im Winter ein Schwimmbad zur Verfügung steht. Bei der Stadt ist man verhalten optimistisch: Die alte Traglufthalle wird ein letztes Mal stehen bleiben dürfen. Von Matthias Dahmer

Zugleich laufen die Planungen für zwei neue Luftblasen. Die Erinnerung ist noch frisch: Im März schockte eine Expertise, die am eigentlichen Ziel vorbeibegutachtet hatte, Stadt und Badbetreiber EOSC. Kleinlich wurden punktuelle Mängel der seit mehr als zehn Jahren problemlos genutzten Traglufthalle aufgelistet.

Diese Mängel, sie waren vor allem baulich-hygienischer Art, wurden in den vergangenen Monaten akribisch abgearbeitet. Am Donnerstag, 13. September, wenn die Halle aufgebaut ist, muss ein Fachmann für Traglufthallen, ein sogenannter Richtmeister, der an den Tagen zuvor auch schon den Aufbau begleitet, zusammen mit der Bauaufsicht darüber befinden, ob die alte Luftblase in der Wintersaison 18/19 noch mal Dienste leisten kann.

Manfred Ginder ist optimistisch, dass der Daumen nach oben geht: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt der Leiter des städtischen Sportmanagements. Auch Matthias Wörner, Vorsitzender des Badbetreibers EOSC, hofft auf einen letztmaligen Winterbetrieb mit der in die Jahre gekommenen elastischen Hülle. So oder so: Der Zeitplan steht fest. Der Sommerbetrieb im 50-Meter-Becken läuft bis 7. September. Danach wird das Wasser abgelassen, schwimmen ist dann – wie in den Jahren zuvor – nur im kleinen Becken möglich. Sollte die Halle am 13. September stehen bleiben dürfen, ist regulärer Winterbetrieb bis etwa Mitte April.

Unberührt von der Entscheidung zur alten Halle könnten laut Wörner die Vorbereitungen für zwei neue Traglufthallen über dem großen und dem kleinen Becken beginnen, die ab der Wintersaison 19/20 aufgebaut würden. Weil die neue Luftblase überm großen Becken mit 70 mal 35 Metern größer als die bisherige ist, liegen die zu errichtende Befestigungsanker außerhalb der derzeitigen Halle, sodass man bei laufendem Betrieb loslegen kann.

Um die neuen Überdachungen finanziell stemmen zu können, hofft die Stadt auf Fördergeld des Landes. Für 2019 wurde in Wiesbaden ein Programm zur Förderung von Schwimmstätten aufgelegt. Insgesamt fließen 50 Millionen Euro für Erhalt, Modernisierung und (Ersatz-) Neubauten von hessischen Hallen- und Freibädern. „Das Land weiß, dass Offenbach von dem Programm profitieren möchte“, sagt Manfred Ginder, der zugleich darauf hinweist, die Förderung laufe über fünf Jahre, jährlich würden also zehn Millionen Euro verteilt.

Mit wie viel Geld Offenbach rechnen kann, ist offen. Aus der Förderrichtlinie zum Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM) geht hervor, dass als Landeszuschuss grundsätzlich 30 Prozent der als zuwendungsfähig anerkannten Kosten gewährt werden. Als Maximalbetrag sind eine Million Euro vorgesehen. „In besonders begründeten Fällen kann eine Landeszuwendung über die genannten Grenzen hinaus gewährt werden“, heißt es weiter.

Laut Oberbürgermeister und Sportdezernent Felix Schwenke werden derzeit von der OPG die Unterlagen für die Einreichung eines Förderantrags erstellt. Was die Gesamtkosten für zwei neue Traglufthallen angeht, war man in einer ersten Grobschätzung von mindestens 2,6 Millionen Euro ausgegangen. Darin war die Herrichtung des 25-Meter-Beckens fürs Schulschwimmen aber noch nicht enthalten.