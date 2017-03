Service für Stubenhocker: Wirte nutzen Lieferdienst

Offenbach - Sonntagabend, Schmuddelwetter, aber Lust auf ein Gericht aus dem Lieblingsrestaurant? Der Lieferservice Foodora macht’s möglich, bringt die Leibspeise per Fahrradkurier bis zur Haustür. Seit Kurzem auch in Offenbach. 20 Lokale machen bisher mit, doch was versprechen sich die Wirte davon? Von Sarah Neder

Bloß keine Zeit versäumen. Der sportliche Radler in der magentafarbenen Jacke rast vorbei. Auf dem Rücken eine quadratische Transportbox. Darin: Sushi? Schnitzel? Oder vielleicht auch Spaghetti? Was auch immer der Kunde bestellt hat – es muss in zehn Minuten geliefert sein. Das ist das Versprechen des Lieferdienstes Foodora. Nachdem seine Pedalritter in sämtlichen Großstädten Deutschlands Erfolge feiern, bringen sie nun auch in Offenbach Speisen vom Restaurant zum Kunden.

Und so soll es funktionieren: Hungrige Stubenhocker können per Mausklick oder Fingerwisch Restaurant und Gericht auswählen und bezahlen. Die Bestellung wird dann ans Lokal weitergeleitet und dort zubereitet. Ein Radler holt die Ware ab und liefert sie aus – möglichst noch warm.

Unter den 20 teilnehmenden Offenbacher Gasthäusern ist etwa das Le Belge am Wilhelmsplatz. Besitzer Mensur Yalcin kommt der externe Service sehr gelegen: „Wir haben schon immer über einen eigenen Lieferdienst nachgedacht, aber das wäre mit zu viel Aufwand verbunden.“ Weil Foodora den kompletten Prozess von der Bestellung bis zur Bezahlung übernimmt, kann Yalcin nun auch daheimgebliebenen Gästen Gerichte aus seiner Küche servieren. Allerdings mit ein paar Einschränkungen: „Flammkuchen oder Steak schicken wir nicht aufs Fahrrad – bis das ankommt, schmeckt’s nicht mehr“, sagt Yalcin. Anders handhabt dieses Problem das Restaurant Fleischeslust. Chef Giuseppe Morleo schildert: „Ein gutes Stück Fleisch lassen wir nur roh liefern – der Kunde kann es sich zu Hause anbraten.“

Neben dem Steakhaus sind auch die vier weiteren Gasthäuser von Morleo – Heimathafen, Tafelspitz, Willys Bar und Morleos – bei Foodora vertreten. „Es ist ein guter Weg, unsere Leerzeiten zu füllen“, sagt der Gastronom. Bedeutet: Der Lieferdienst schafft ein Zusatzgeschäft. Wenn es die Kapazitäten im Restaurant erlauben, können per Kurierdienst auch Stubenhocker bedient werden. Das lassen sich die Wirte auch etwas kosten: Satte 35 Prozent des Umsatzes gehen an das in Berlin ansässige Unternehmen. Außerdem mussten einheitliche Verpackungen und Versiegelungsmaschinen angeschafft werden.

Der Besteller zu Hause zahlt jedoch das Gleiche wie der Besucher im Restaurant, bloß eine Liefergebühr von 3,50 Euro kommt hinzu. Sowohl Giuseppe Morleo als auch Mensur Yalcin betonen: Der Gast im Restaurant habe immer Priorität. Eine von dem Lieferdienst eingerichtete technische Funktion macht es den Wirten einfacher: „Wenn es mal so richtig brummt, dann können wir uns offline schalten“, sagt Morleo. Der Couch-Kunde sieht damit sofort, dass das Restaurant zu diesem Zeitpunkt nicht zur Auswahl steht. Und wagt dann vielleicht doch den Schritt vor die Haustür.