Setzrisse: Stadt reagiert auf Kritik am Umgang mit Hauseigentümern

Offenbach - Mit dem Versprechen, das Verfahren transparenter zu gestalten, reagiert die Stadt auf unsere Berichterstattung über den Umgang mit Hausbesitzern, die von Setzrissen an ihren Immobilien betroffen sind und Bäume vor den Gebäuden dafür verantwortlich machen.

Große Bäume geraten häufig auch in den Verdacht, für Schäden an Gebäuden verantwortlich zu sein. Handelt es sich um städtische Bäume, sind verschiedene Organisationseinheiten mit Anfragen von Bürgern dazu befasst. Bau- und Umweltdezernent Paul-Gerhard Weiß hat die beteiligten Ämter nun aufgefordert, die Verfahren für Bürger transparenter zu gestalten. Unter Leitung des Umweltamts wurde jetzt dieser Prozess gestartet.

+ Nach dem langen und trockenen Sommer zeigen sich in und an vielen Immobilien in der Stadt Setzrisse. Hausbesitzer fühlen sich mit diesem Problem von der Stadt allein gelassen. Besonders bei der Frage, ob möglicherweise vor den Häusern stehende Bäume Verursacher sind. © Dahmer Zuständig für die städtischen Bäume ist das Referat Stadtgrün im Stadtplanungsamt. Dort wird über Neupflanzungen entschieden und die erste Prüfung von Fällanträgen vorgenommen. Antragsteller erhalten eine Bestätigung des Eingangs mit dem Hinweis, dass die Prüfung voraussichtlich etwa vier Wochen dauert. Weil auch für eventuell später auftretende Versicherungsansprüche ein Gutachten benötigt wird, empfiehlt Referatsleiterin Annette Glowania ein aussagefähiges Gutachten einzuholen. „Wir haben mehrere dokumentierte Fälle, in denen die Bäume gefällt wurden, aber die Häuser sich auch Jahre später weiter setzen“, erläutert Glowania. Deshalb sei es wichtig, die tatsächliche Ursache zu ermitteln, um die richtigen Maßnahmen ergreifen zu können.



Derzeit wird bei der Stadt unterschieden zwischen Anträgen auf Fällung von Bäumen mit und ohne Schadenersatz. Wenn für Schäden an einem Gebäude Schadenersatz gefordert wird, weil ein städtischer Baum als Verursacher genannt wird, wird der Fall an die kommunale Versicherung übergeben. Die Stadt muss sich bequemerweise nicht mehr darum kümmern. Der Versicherer fordert Gutachten zum Nachweis der Ursachen an und teilt das Ergebnis direkt dem Antragsteller mit.

Bei Anträgen auf Fällung von Bäumen ohne eine Schadenersatzforderung bleibt das Verfahren bei der Stadt. „Wenn ein Gutachten wissenschaftlich die Ursachen klärt, dann klar ist, dass ein Baum dafür verantwortlich ist, und die Fällung das Problem behebt genehmigen wir die Fällung“, versichert Kathrin Schmollinger von der Unteren Naturschutzbehörde. Das Gutachten diene als Grundlage für die gesetzlich geforderte ausführliche Begründung einer Fällung vor deren Genehmigung. Solche Gutachten müssten nach einschlägigen Urteilen alle möglichen Ursachen untersuchen – das bedeute, es würden Erkenntnisse verschiedener Fachrichtungen wie Baustatik, Bautechnik, Baugrund und Baumkunde benötigt. Das gelte auch für Fällanträge von Privatpersonen.

Eine mögliche Ursache für Setzungen ist der Boden, auf dem gebaut wurde. In Offenbach gibt es unterschiedliche Tonschichten, unter anderem Rupelton. Dieser schrumpft bei langen Trockenperioden. Der Untergrund könne jedoch von Grundstück zu Grundstück variieren, heißt es. Deshalb müsse ein Gutachten den Bodentyp sowie dessen Schrumpf- und Quellverhalten bestimmen. „Über den Boden in Offenbach gibt es leider nur allgemeine Daten – es muss deshalb jedes Grundstück für sich betrachtet werden“, erläutert Isabel Fella von der Unteren Naturschutzbehörde. Sie arbeitet derzeit an einem Überblick über bekannte Setzungen in Offenbach. Als problematisch erweise sich je nach Boden, wenn Gebäude und Anbauten unterschiedlich tief gegründet sind oder neue Gebäude deutlich höher sind und damit mehr Druck auf den Boden ausüben.

In Offenbach sei der Bau der S-Bahn als großes Bauprojekt in Erinnerung. Aktuell werde zudem an sehr vielen Stellen neu gebaut – auch das könne vorhandene Gebäude beeinflussen. Auch die Verhältnisse im Grund- und Schichtwasser betrachte ein Gutachten. Denn in Offenbach gebe es Stellen, an denen das Grundwasser zeitweise ganz verschwinde und später zurückkehre. Probleme könnten dabei auch Baustellen in der Nähe erzeugen. Die am verfahren beteiligten Organisationseinheiten wollen jetzt für den Bürger die Verfahren vereinfachen und transparenter machen. Unter anderem soll ein Mindeststandard für das Gutachten definiert werden, damit ein möglicher Auftrag an den Gutachter klar formuliert werden kann. (pso/mad)