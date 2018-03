EVO setzt auf erneuerbare Energien

Offenbach - Die EVO zeigt sich mit dem Geschäftsjahr zufrieden. 2017 hat der Versorger auch in den Ausbau erneuerbarer Energien im Main-Kinzig-Kreis investiert. Von Marc Kuhn

Die Energieversorgung Offenbach (EVO) baut ihr Geschäft mit erneuerbaren Energien aus. Im Main-Kinzig-Kreis seien zwei Photovoltaik-Anlagen mit einer Größe von etwa 18 000 Quadratmetern errichtet worden, sagte EVO-Chef Christoph Meier gestern bei Vorlage der Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr. Beide sind auf Deponien installiert worden.

Meier bezeichnete das Projekt als „gelungenes Beispiel dafür, wie brachliegende Flächen sinnvoll zur Erzeugung sauberer Energie genutzt werden können“. 1,4 Millionen Euro sind investiert worden. Die Anlagen wurden 2017 mit den Kreiswerken Main-Kinzig über die gemeinsame Tochter Naturenergie Main-Kinzig GmbH gebaut, berichtete die EVO. Für eine Anlage wurden etwa 11 000 Quadratmeter auf der Deponie bei Schlüchtern-Hohenzell genutzt. Die zweite mit eine Größe von 7 000 Quadratmetern wurde bei Gelnhausen-Hailer errichtet.

Die Deponien gehören dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises. Seit 2011 erzeugt die EVO Energie mit Windrädern. Mittlerweile hat sie 39 Anlagen in Betrieb. „Wir erzeugen Energie aus der Region für die Region“, sagte Meier.

Den Geschäftsverlauf in der Zeit von Oktober 2016 bis September 2017 bezeichnete er als solide. Die Umsätze der EVO-Gruppe sind von 373 auf 374 Millionen Euro gestiegen. Der Überschuss der AG beläuft sich auf 11,2 Millionen Euro nach 10,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Bilanzsumme verringerte sich von 280,2 auf 271,6 Millionen Euro.

Die EVO beliefert in der Region etwa 150 000 Haushalte mit Strom, Erdgas und Fernwärme. Im Geschäftsjahr 2017 fielen die Umsätze in der Stromsparte um 4,6 Prozent auf 137,2 Millionen Euro. Der Absatz bei der Fernwärme ist um 7,5 Prozent auf 502 Millionen Kilowattstunden gestiegen, der Umsatz sank laut EVO um 1,1 Prozent auf 36,1 Millionen Euro.

Im Müllheizkraftwerk in Dietzenbach stieg die verbrannte Menge 2017 um 5,9 Prozent auf 252 000 Tonnen. Der Umsatz des Bereichs Umwelt, zu dem noch andere Beteiligungen gehören, habe um 9,7 Prozent auf 23,7 Millionen Euro zugelegt, berichtete die EVO weiter.

Die Dividende für das Geschäftsjahr 2017 erhöht sich von 59 auf 61 Cent je Aktie. Damit erhalten die Hauptaktionäre MVV Energie und Stadtwerke Offenbach Holding je etwa 5,5 Millionen Euro – etwas mehr als im Vorjahr. Mit beiden ist der Konsortialvertrag 2017 vorzeitig bis zum Jahr 2030 verlängert worden.

Im Müllheizkraftwerk will die EVO nach den Worten ihres Technikvorstands Günther Weiß die Voraussetzungen für die sogenannte Monoverbrennung von Klärschlamm schaffen. „Dabei sollen 80 000 Tonnen Rohklärschlamm im Jahr angenommen und nach einem Trocknungsprozess thermisch verwertet werden.“ Bisher wird dieser als Dünger auf Feldern eingesetzt. Ein Genehmigungsantrag sei Anfang Februar beim Regierungspräsidium in Darmstadt eingereicht worden, erläuterte Weiß. Baubeginn für das Projekt mit einem Volumen von mehr als 18 Millionen Euro soll 2019 sein. Die Inbetriebnahme ist für den Herbst 2020 geplant.

Zudem hat die EVO-Tochter mobiheat nach Angaben des Technikvorstands ihr Geschäft erneut ausgebaut – sie baut, vermietet und liefert mobile Kälte- und Wärmeerzeugungsanlagen. Nachdem bereits eine Niederlassung in der Schweiz eingerichtet worden war, sei inzwischen auch ein Ableger in Österreich gegründet worden. Dort hatte die EVO-Tochter bereits Kunden. Durch die Gründung der mobiheat Österreich GmbH mit Sitz in Mondsee im Salzburger Land könnten sie besser bedient werden. Der Ausbau des Geschäfts verlaufe erfolgreich, so Weiß.