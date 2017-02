Mainuferfest: Vereine müssen zahlen

Die Preise sind doch happig. Vor allem fragt man sich, was dafür geboten wird. Was geschieht? Soll mehr Polizei durch die Massen wandern? Verhindert das denkbare Anschläge?

Also rundheraus gesagt, es kann theoretisch leicht Anschläge geben, aber es wird dafür gezahlt.

Daß man nicht garantiert verhindern kann ist klar, aber es bleibt die Frage, was denn überhaupt sichtbar getan wird.