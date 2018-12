Kater von Silvester: Was die Offenbacher gegen den Brummschädel machen

Offenbach - So manchem Kopf und Magen steht zu Silvester eine Belastungsprobe bevor: Das neue Jahr beginnt für viele Menschen mit einem heftigen „Kater“. Von Martin Kuhn

Brummschädel, rebellischer Magen und bleierner Körper - das sind die typischen Symptome nach zu viel Alkohol. Die gute Nachricht: Dem kann vorgesorgt werden.

Wie kommt es überhaupt zu einem „Kater“? Der Mangel an Wasser und Mineralstoffen durch den Alkoholkonsum ist Hauptverursacher von Kopfschmerzen, Schwindel und Nachdurst am Morgen danach. Besonders heftig wirken auch kohlensäurehaltige sowie warme, zuckerreiche Getränke wie Punsch und Liköre, bei denen der Alkohol besonders schnell in der Blutbahn zirkuliert. Zu wenig Schlaf und Sauerstoffmangel in überfüllten Räumen kann einen heftigen Kater noch verstärken.

Viele setzen am Tag danach auf ein Konter-Bier, wie es die ehemalige Kollegin gerne nannte. Ob sich das als besonders hilfreiches Mittel eignet, ist fraglich. Der Offenbacher Profi-Koch Claus Fischer hebelt diesen feucht-fröhlichen Ansatz für den Neujahrstag aus: „Starten Sie am besten mit Obst- oder Gemüsesaft, denn die Mineralstoffe unterstützen den Entgiftungsprozess.“ Ein kleines, deftiges Frühstück aus Rührei, gekochtem Schinken und Vollkornbrot bringt, so der Chef des Sterne-Kochclub Deutschland in Lauterborn weiter, den Mineralstoff-Haushalt wieder ins Gleichgewicht. Auch Heringe, Oliven und Essiggurken tun seiner Empfehlung nach gut. „Wem dafür zu schlecht ist, der sollte zunächst eine klare Hühnerbrühe trinken. Sowohl die heiße Bouillon als auch Heringe oder Rollmöpse sorgen für Nachschub an Salz. Greifen Sie bei Obstsorten am besten zu Banane, Apfel, Orange oder Kiwi. Der Fruchtzucker fördert den Alkoholabbau – übrigens im Gegensatz zum Haushaltszucker.“

Grundlage mit Fleisch und Käse

Das sagt der Gourmet-Experte. Aber was bevorzugt ein Sportler? Für Christian Seliger, Trainer der OFC-Handballer, ist eine gute Vorbereitung das A und O – wie beim Sport! „Die wichtigsten Dinge, die man gegen einen Kater am Neujahrsmorgen tun kann, ist am Silvesterabend eine solide Basis für das gesellige Trinken zu schaffen.“ Für ihn ist das Raclette mit Fleisch, Wurst und viel Käse. Sein persönlicher Anti-Kater-Tipp: „Dann trinke ich tatsächlich immer zwischendurch ein großes Glas Wasser, um den Flüssigkeitshaushalt zu verbessern.“ Und falls es am nächsten Morgen doch zu schlimm sein sollte, „hilft nur eine ordentlich kalte Dusche.“

Brrrrr!! Das ist absolut nichts für Warmduscher. Die Offenbacher Journalistin und Kochbuchautorin Susanne Reininger hält hingegen eine absolut sanfte Methode bereit, da sie einen „Kater“ auch ungern mit einer ordentlichen Portion Fisch bekämpft: „Als Feinschmeckerin verspeise ich statt Rollmops lieber einen frisch zubereiteten Obstsalat: Ein Mix aus je einer Banane, Orange und einem Viertel frischer Ananas ist genau das Richtige, um den verkaterten Körper mit Mineralstoffen und Vitamin C zu versorgen. Durch die im Obst enthaltene Fructose steigt der Blutzuckerspiegel an. Außerdem soll Fructose eine alkoholabbauende Wirkung haben.“ Für ganz Eilige tue es auch ein Espresso doppio – aber mit mit Zitronenschale. „Und in beiden Fällen hilft ein Spaziergang am Main“, fügt sie hinzu. Durch die Bewegung an der frischen Luft komme der Kreislauf in Schwung.

Der kleine Fußmarsch führt möglicherweise an der Bürgeler Gustav-Adolf-Kirche vorbei. Dort wirkt Pfarrerin Amnia Bruch-Cincar, die von der redaktionellen Anfrage sichtlich überrascht ist: „Ich soll ein Katerrezept zum Besten geben? Ich bin ja froh, wenn ich bis 24 Uhr wach bleibe! Wenn ich nicht Verpflichtungen im Freundeskreis hätte, würde ich Silvester vorsätzlich verschlafen.“ Schön findet die Pfarrerin allerdings das Abschiednehmen vom alten Jahr im Silvestergottesdienst, später das gemütliche Beisammensein mit Freunden bei gutem Essen – „wenn’s halt nicht so furchtbar lang gehen würde!“

Und das traditionelle Anstoßen mit Sekt? „Da bin ich dabei“, sagt sie. Aber bald lege sich die Müdigkeit bleiern auf Lider und den Rest. Auf dem Heimweg rieche es stets, als ob es einen Zwischenfall in der Chemiefabrik gegeben hätte. Dazu der Müll auf der Straße... „Egal! Hauptsache ins Bett. Der Lichtblick des Neujahrstags ist Sauerkraut mit phantastischen Mengen selbstgemachten Kartoffelbreis und Rippchen. Ach wie gut! So könnte es weitergehen...“, gibt sie allen mit auf den Weg ins Jahr 2019.