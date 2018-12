Für einen sicheren und sauberen Start

Offenbach - Silvester ohne Feuerwerk? Für viele undenkbar. Dies zeigt das Stadtbild regelmäßig bei den ersten Sonnenstrahlen am Neujahrsmorgen. Feuerwerkskörper, die zuvor den Nachthimmel erleuchtet haben, sind dann nur noch Häufchen Asche oder Plastikmüll.

Es bleibt unnötiger Reinigungsaufwand für den Offenbacher Stadtservice. Zu einem guten Start ins neue Jahr gehört neben „Dinner for One“ oder Bleigießen auch, Böllerreste gleich zu beseitigen. Deswegen appelliert das Ordnungsamt auch in diesem Jahr an die Offenbacher: „Nach dem Spaß weg mit dem Müll, rein in den Beutel und ab in den Müllbehälter!“ Wann es mit dem Spaß losgehen darf ist reglementiert: Silvesterfeuerwerk darf nur in der Silvester-/Neujahrsnacht ab 0 Uhr erfolgen.

Unter dem Motto „Sicher und sauber ins neue Jahr!“ will die Stadt auch zum Jahreswechsel Silvester-Feuerwerker mit Plakaten sensibilisieren, vorsichtig mit Feuerwerkskörpern umzugehen und die „Tatorte“ danach sauber zu hinterlassen. Dafür werden bereits vor dem Verkaufsstart von Böllern, Lichtbatterien und Raketen von Mitarbeitern des Ordnungsamtes Plakate an frequentierten öffentlichen Plätzen und Verkaufsstellen aufgehängt. Es beteiligen sich dabei der E- aktiv-Markt Richter, die HIT Handelsgruppe, Lidl, Rossmann, Tegut und der Toom-Getränkemarkt.

„Herzlichen Dank an die unterstützenden Firmen“, so Bürgermeister Peter Freier, Ordnungsdezernent der Stadt Offenbach. „Sie zeigen mit ihrer Teilnahme, dass ihnen neben dem Umsatz auch ein sicherer und sauberer Umgang mit den Feuerwerkskörpern wichtig ist!“ Zugleich bedauerte er, dass die Firmen Aldi und Rewe sich nicht zu einer Kooperation mit der Stadt entschließen konnten. Sie sollen im kommenden Jahr erneut ein Beteiligungsangebot von der Stadt erhalten.

Auch das Kleingedruckte auf den Feuerwerkskörpern ist wichtig für die Sicherheit. Frank Weber, stell. Amtsleiter des Ordnungsamtes: „Achten Sie beim Abbrennen der Feuerwerkskörper bitte auf Ihre Sicherheit und die der anderen, lesen Sie die Bedienungsanleitungen und Sicherheitshinweise nicht erst in der Neujahrsnacht. Auch Scherben und Blindgänger sind gefährlich. Sie gefährden Groß und Klein, auch die Tiere!“

Eindrücke aus Dubai: Feuerwerk trotz Feuersbrunst Zur Fotostrecke

Auch Sozialminister Stefan Grüttner warnt: „Man sollte die Gefahren eines Feuerwerks nicht unterschätzen und vorsichtig mit den Feuerwerksartikeln umgehen. Abgesehen von vielen Schäden kommt es in der Silvesternacht leider immer wieder zu Verletzungen von Personen, häufig auch mit bleibenden Gesundheitsschäden. Der Schutz der Verbraucher genießt die oberste Priorität. Aus diesem Grund überprüfen die hessischen Aufsichtsbehörden für Arbeitsschutz und Produktsicherheit vor dem Jahreswechsel schwerpunktmäßig, dass nur zugelassene und mit einem Prüfzeichen versehene pyrotechnische Gegenstände im Handel erhältlich sind. Geprüftes Feuerwerk erkenne man an der Registriernummer und dem CE-Zeichen in Verbindung mit der Kennnummer der Prüfstelle. Die BAM hat die europaweit gültige Kennnummer 0589, welche am Anfang jeder Registriernummer steht. Es folgt die Feuerwerkskategorie (F1 oder F2) und eine fortlaufende Nummer (z.B. 0589-F2-0187).

„Und Hände weg von illegal eingeführten Produkten, Billigimporten, selbst gebasteltem Feuerwerk! Der Kauf und Verkauf und das Verwenden sind nicht nur verboten, sondern derartige Gegenstände sind zudem erheblich unsicherer im Vergleich zu zugelassenem Feuerwerk“, warnt der Staatsminister. Zudem stelle das Verwenden derartiger Feuerwerkskörper eine Straftat nach § 40 Sprengstoffgesetz dar und kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe geahndet werden. - mk