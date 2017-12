Das sind die Instagram-Hits des Jahres 2017

Offenbach - Auf Instagram können die Nutzer ihre schönsten Augenblicke festhalten und mit Millionen Menschen teilen. Natürlich gibt es dabei auch Fotos, die besonders vielen gefallen. Wir haben die größten Instagram-Hits aus diesem Jahr zusammengestellt.

Das Babybauch-Foto der Sängerin Beyoncé Knowles ("Crazy in Love") ist der Instagram-Hit des Jahres. Das Foto, mit dem die 36-Jährige im Februar ihre Schwangerschaft bekannt gab, bekam mehr als 11.190.000 Likes - so viele wie sonst kein Post in diesem Jahr, wie aus dem Jahresrückblick 2017 des Sozialen Netzwerks hervorgeht.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Ein Beitrag geteilt von Beyoncé (@beyonce) am 1. Feb 2017 um 10:39 Uhr

Um Promi-Nachwuchs dreht sich auch der zweiterfolgreichste Post des Jahres: Auf gut 11.043.000 Likes kam ein Foto von Fußballstar Cristiano Ronaldo aus einem Krankenhaus, das neben ihm Freundin Georgina Rodriguez (22), ihre neugeborene gemeinsame Tochter Alana Martina und Ronaldos ältesten Sohn Cristiano Jr. zeigt.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano) am 12. Nov 2017 um 12:19 Uhr

Mehr als zehn Millionen Likes und damit Platz drei bekam ein weiteres Bild aus dem Krankenhaus. Es zeigt Sängerin Selena Gomez (25) händchenhaltend mit ihrer Freundin Francia Raisa, die ihr eine Niere spendete.

Von Knowles, Ronaldo und Gomez stammten alle Top-Ten-Posts des Jahres. Gomez hatte mit mehr als 130 Millionen Followern außerdem die meisten Fans auf der Plattform - vor Cristiano Ronaldo mit gut 116 Millionen. Auf Platz drei folgt die Sängerin Ariana Grande mit mehr als 115 Millionen Followern vor Beyoncé mit mehr als 108 Millionen Instagram-Fans.

Beliebteste Stadt, Hashtags und Co

Die am häufigsten auf Instagram gezeigte Stadt war 2017 New York vor London und Moskau. Eine deutsche Stadt schaffte es nicht in die Top Ten.

Der am häufigsten gepostete Ort war das Disneyland im kalifornischen Anaheim, vor dem Times Square und dem Central Park in New York. Der Eiffelturm schaffte es als einzige europäische Sehenswürdigkeit in die Top Ten. Kein Wunder, dass die Stadt der Liebe es auch auf Platz fünf der beliebtesten Städte bei der Foto-Plattform schaffte - der am häufigsten verwendete Hashtag auf Instagram 2017 war #love - vor #fashion.

op-online auf Instagram

Auch op-online ist natürlich auf Instagram vertreten. Hier gibt's die schönsten Fotos der Kickers, Veranstaltungen und Aktionen in der Region. Hin und wieder erhalten die Follower außerdem einen Blick hinter die Kulissen. Unser erfolgreichstes Bild mit den meisten Likes in diesem Jahr ist übrigens von der Präsentation der OFC-Trikots für die aktuelle Regionalliga-Saison.

Unser persönliches Instagram-Highlight in diesem Jahr ist aber das Foto von unserem Kollegen, kurz bevor er im Januar von seinen Kumpels zum Junggesellenabschied aus der Redaktion abgeholt wurde. Und wie die Likes zeigen, hat Ihnen das Offenbach-Post-Glücksbärchi auch ganz gut gefallen. (jo/dpa)