Ehemalige Stadtschulsprecherin berichtet von ihrem freiwilligen Sozialjahr

Mein erster Eindruck, als ich die Schule betreten habe und danach auch die Mülldeponie – um zu sehen wie die Kinder leben – war ein Schock. Es ist unglaublich, unter welchen Umständen die Menschen auf der Deponie leben.

Battambang – Sie bauen sich ganz einfache Hütten, inmitten von Müllbergen. Von überall strömt Rauch hinein, denn um Platz zu schaffen, verbrennen die Menschen auf der Deponie ihren Müll. Und das schadet vor allem der Gesundheit der Kinder, deren Eltern sogenannte Wastepicker sind und durch das Sammeln und Verkaufen von Plastikmüll ihr Geld verdienen.

Überall sind streunende Hunde, Katzen und (teils gefährliche) Insekten unterwegs. Neben dem Rauch vom verbrannten Müll ist auch der Gestank nicht lange aushaltbar. Wo immer man hinschaut, sind Fliegen, die ständig um einen herumschwirren. Und unter diesen Umständen leben Kinder. Babys Neugeborene. Also Menschen, die von Politik und Gesellschaft längst vergessen wurden. Das alles verstößt gegen jegliche Kinderrechte. Nun mögen sich viele denken: Müll, Gestank, Hilflosigkeit, unbezahlte Arbeit ... Das ist weit weg von Zuhause. Warum tut sie sich so etwas denn überhaupt an?

Ja, es ist überhaupt nicht einfach. Und was ich hier erlebe, hinterlässt definitiv Spuren bei mir. Aber nicht nur negative, sondern zugleich auch sehr viele positive. Denn ich möchte helfen und etwas verändern. Einfach ist es nie, aber am Ende lohnt es sich. Ich hatte nämlich das große Glück, in einem Land geboren worden zu sein, wo ich von Anfang an genug zu essen und zu trinken hatte, ein Dach über dem Kopf und die Möglichkeit, zur Schule zu gehen und einen Schulabschluss zu erlangen, mit dem ich nun studieren und meine Zukunft gestalten kann, wie ich es will. Das sind Privilegien, die andere Menschen auf dieser Erde nicht haben. Wir dürfen diese Privilegien niemals als selbstverständlich ansehen. Was wir aber als selbstverständlich ansehen sollten, ist, denen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie uns. Und genau das tue ich hier. Nämlich durch Bildung. Nelson Mandela sagte, „Bildung ist die mächtigste Waffe, die du verwenden kannst, um die Welt zu verändern.“ Und genau daran glaube ich und deshalb bin ich auch hier. Es braucht Hilfe zur Selbsthilfe, Aufklärung, Geduld, Ausdauer und viel Solidarität. Und nur, wenn wir es gemeinsam anpacken und Hoffnung schenken, können wir etwas verändern. Und genau das will ich.

Der Unterricht an der Schule selbst ist in zwei Hälften aufgeteilt: Morgens, das ist die „Day Care“, kommen Kinder von 1-14 Jahren zu uns in die Schule, die direkt auf der Deponie leben. Diese duschen sich dann erst (die Schule bietet eine Dusche für alle Bewohner der Deponie), danach putzen sie sich die Zähne und kriegen Frühstück. Duschen und Zähneputzen sind fester Bestandteil im Lehrplan, denn vor allem über Hygiene gilt es aufzuklären. Danach wird gespielt, gesungen, Bücher gelesen, gemalt oder etwas anderes. Im Anschluss wird Englisch unterrichtet und zu Mittag gegessen. Nachmittags gehen dann einige Kinder auch auf die öffentliche Schule.

In Kambodscha sind die öffentlichen Schulen zwar kostenlos, aber es fallen zusätzliche Kosten für Uniform, Materialien, etc. an, weshalb die meisten Familien es sich nicht leisten können, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Hierbei leistet die TKG große Hilfe, denn durch die Vermittlung von Pat*innen hilft sie, den Schulbesuch zu finanzieren. Dennoch: Wir sind immer auf der Suche nach Pat*innen, damit auch wirklich jedes Kind in die Schule gehen kann.

Am Nachmittag) kommen die Kinder von den umliegenden Bauernfamilien zu uns in die Schule, die nicht die besten finanziellen Chancen haben und ebenso von der TKG mit Pat*innen und zusätzlichem Englischunterricht unterstützt werden. Feiertage werden gemeinsam mit allen Kindern, Kolleg*innen und Freiwilligen gefeiert, um sich gegenseitig eine Freude zu bereiten.

Ich weiß, dass ich damit nicht die ganze Welt verändern kann, aber zumindest ein paar kleine Welten: Die Welten der Kinder. Und das lassen sie mich auch spüren. Die Kinder, mit denen ich arbeite, sind einfach nur wundervoll! Sie sind so liebevoll, mutig, lustig, fleißig und dankbar. Alleine schon, wenn man sie das erste Mal sieht und sie direkt auf einen zu rennen und einen umarmen (ohne sich überhaupt zu kennen), schließt man sie ins Herz. Es macht mich traurig, wenn ich auf der Deponie bin und sehe, unter welchen Umständen die Kinder aufwachsen. Es macht mich traurig zu wissen, dass hier ihre Rechte - die JEDES Kind auf der Welt besitzt - so verletzt werden. Doch der Funken Hoffnung in ihren Augen, ihr Lachen, das aus ihren Herzen kommt, lassen mich das für einen kurzen Moment vergessen und inspirieren mich immer wieder aufs Neue, mich weiterhin für meine Mitmenschen zu engagieren und zu helfen, wo ich nur kann.

Ich denke, dass Leute in meinem Alter auf jeden Fall eine Auslandserfahrung nach dem Schulabschluss machen sollten. Zu meiner Schulzeit habe ich immer kritisiert, dass alles nur auf den Schulabschluss und das Studieren beziehungsweise die Arbeit danach fokussiert ist und weniger auf das Leben, das wir nach der Schule leben und die Menschen, die wir sind. Studieren kann man sein Leben lang, aber in einem jungen Alter ins Ausland gehen, dort helfen, neue Kulturen, Menschen und Geschichten kennenlernen, seine Perspektive wechseln und aus dem Gewohnten rauskommen, das geht nur einmal im Leben auf diese Weise.

Ich empfehle jedem jungen Menschen, solch ein Auslandsjahr in Erwägung zu ziehen. Denn gerade in einer Welt, in welcher Hass und Hetze zunehmen und in der man immer weniger Verständnis füreinander hat, ist der Aufbau von Empathie essenziell. Nur mit Empathie, Gegenseitigkeit, Hilfsbereitschaft und Solidarität können wir ein Zeichen gegen Hass, Gewalt, Hetze und Zynismus setzen. Und gerade wir jungen Menschen müssen uns für eine bessere Welt einsetzen. Nicht nur für uns, sondern auch für kommende Generationen.

Auch hier erlebe ich, wie schädlich unser Konsum in Europa sich auf Entwicklungsländer auswirkt. Unser Müll (Plastik und Elektroschrott) wird nach Asien oder Afrika verschifft. Dort leiden die Menschen unter diesem Müll und es verschmutzt die Umwelt massiv. Vor allem Plastik ist und bleibt eines der größten Probleme. Es verschwindet nicht einfach so, sondern landet in unseren Meeren. Uns müssen unbedingt Alternativen einfallen. Auch dessen wurde ich mir erst hier so richtig bewusst. Das sind nur ein paar der Sachen, die ich hier gelernt habe und immer noch lerne. Abgesehen davon ist Kambodscha ein interessantes Land – aufgrund seiner Vergangenheit und Gegenwart. Die Menschen hier habe ich auch schon ins Herz geschlossen und Freund*innen fürs Leben gefunden.

Ich selbst werde im Januar 2020 wieder nach Deutschland kommen. Bis dahin habe ich dann also ein Jahr hier verbracht. Eine Bitte hätte ich noch: Die TKG sucht im Moment Freiwillige, die so wie ich sich hier ein FSJ vorstellen könnten. Zusätzlich werden auch immer Pat*innen gesucht. Ich hoffe sehr, dass sich viele dahingehend melden und wir so eben gemeinsam die Welt ein kleines Stückchen besser machen können.

Hibba Kauser

Unsere Autorin

Hibba Kauser ist 19 Jahre jung und hat im vergangenen Jahr Abitur an der Leibnizschule gemacht. Danach hat sie sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Ausland entschieden. In Battambang, 290 Kilometer nordwestlich der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh gelegen, arbeitet die ehemalige Stadtschulsprecherin mit Kindern, die auf einer Mülldeponie leben und aufwachsen. Die Schule wird von der Deutschen NGO ,,Thüringisch-Kambodschanische- Gesellschaft“ (TKG) unterstützt. Davon berichtet sie und lenkt einen nachdenklichen Blick auf Dinge, die für uns alltäglich sind.