So blicken Offenbachs OB-Kandidierende auf Wirtschaft und Finanzen

Wie die städtische Wirtschaft auf Vordermann bringen? Vor Offenbachs OB-Wahl teilen die vier Kandidierenden ihre Einschätzungen.

Offenbach - Sechs Wochen Sommerferien, sechs Themen, wir stellen vier Fragen, und die vier Kandidaten antworten: Im Vorfeld der OB-Wahl in Offenbach am 17. September informieren die vier Bewerber – Amtsinhaber Felix Schwenke (SPD) sowie die Herausforderer Andreas Bruszynski (CDU), Gizem Erinç-Çiftçi (Die Linke) und Annette Schaper-Herget (Ofa) – über ihre Sichtweisen zu den Themen Stadtentwicklung, Verkehr, lokaler Klimaschutz, Soziales, Wirtschaft und Finanzen sowie Kultur, Vereine, Ehrenamt. 1230 Zeichen hatten alle zur Verfügung, die sie frei auf die vier Antworten verteilen konnten. Heute ein Blick auf Wirtschaft und Finanzen.

+ Will im Amt bleiben: Felix Schwenke (SPD). © georg

Herr Schwenke, wie kann Offenbach dauerhaft auf finanziell gesunde Füße gestellt werden?

Indem wir möglichst viele Unternehmen, die heute hier sind, behalten – und gleichzeitig neue ansiedeln. Es ist uns gelungen, den fast 30 Jahre andauernden Abwärtstrend zu durchbrechen. Aber es fehlen immer noch fast 13 500 Arbeitsplätze, damit Offenbach für seine Bürgerinnen und Bürger so viel Geld hätte wie in den 1970er Jahren. Dafür brauchen wir ein offenes Ohr der Verwaltung, Zuverlässigkeit, Lösungsorientierung und eine klare Strategie für die Verwendung unserer Flächen. Für diesen Kurs stehe ich.

Wie wollen Sie die mittelständischen Betriebe stärken?

Durch engen Kontakt: Wer ein Problem hat, bekommt einen Kontakt bei der Wirtschaftsförderung. Dann wird eine Lösung gesucht. Ich habe die Obermeistertagung für das Handwerk eingeführt und stehe in regelmäßigem Austausch mit der IHK.

Wie kann das Verwaltungshandeln bei Firmenansiedlungen beschleunigt werden?

Bei Samson, Biospring und Advanced waren wir das Vorbild für Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Noch nie wurde hier ein Unternehmen mit 2000 Mitarbeitenden neu angesiedelt, jetzt ist das gelungen.

Welches wirtschaftliche Potenzial schlummert noch in Offenbach?

Wir schützen Gewerbeflächen, um Arbeitsplätze anzusiedeln für eine Stadt, die genügend Geld für ihre Menschen hat. Der Niedergang ging 30 Jahre, die Heilung soll schneller gehen. Eigenes Potenzial haben wir z. B. bei der Vernetzung von Design, Innovation und Produktentwicklung.

+ Will OB werden: Andreas Bruszynski (CDU). © p

Herr Bruszynski, wie kann Offenbach dauerhaft auf finanziell gesunde Füße gestellt werden?

Die eigenen Prozesse in der Verwaltung müssen verbessert werden. Gigantischen Baukostensteigerungen kann man durch Baukostencontrolling begegnen. Zudem sind moderne Arbeitsabläufe wichtiger, als ständig neue Stellen zu schaffen.

Wie wollen Sie die mittelständischen Betriebe stärken?

Die Zielverkehre zu den Unternehmen dürfen nicht weiter behindert werden, das Gegenteil wäre richtig. Auch Unternehmen brauchen Sicherheit, Sauberkeit und endlich sichtbare Fortschritte in ihrem Umfeld. Das ist auch zur Mitarbeitergewinnung notwendig.

Wie kann das Verwaltungshandeln bei Firmenansiedlungen beschleunigt werden?

Die Verwaltung muss in Gänze für Bürger und Unternehmen erreichbar sein, schneller und kundenorientiert reagieren und selbst Teil der Lösungsfindung sein. Hier besteht deutlicher Handlungsbedarf.

Welches wirtschaftliche Potenzial schlummert noch in Offenbach?

Wir müssen uns stärker auf Handwerk und Kleinbetriebe konzentrieren, denn diese Unternehmerinnen und Unternehmer leben in der Regel mit ihren Familien auch im Stadtgebiet, engagieren sich in Vereinen und können so einen Mehrwert schaffen. Dazu ist es zum Beispiel notwendig, dass ein Schreinerbetrieb in der Innenstadt gefördert und nicht behindert wird, er seine Kunden erreichen kann und nicht als Störfaktor im Wohnumfeld gesehen wird. Durchmischung ist an dieser Stelle wichtig.

+ Möchte für Die Linke ins Rathaus: Gizem Erinç-Çiftçi. © p

Frau Erinç-Çiftçi, wie kann Offenbach dauerhaft auf finanziell gesunde Füße gestellt werden?

Die offensichtlichen Punkte: Ein gerechter Kommunaler Finanzausgleich, mehr Gewerbesteuer durch Ansiedlungen (Innovationscampus) und eine echte Konnexität. Offenbach könnte auch besondere Lasten mit einer kommunalen Abgabe belegen. Zusätzlich sollten wir alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen, ob bestimmte Infrastrukturnutzungen mit viel Energiebedarf und Umweltbelastung, wie z. B. bei Rechenzentren, mit Abgaben belegt werden können.

Wie wollen Sie die mittelständischen Betriebe stärken?

Mittelständische Betriebe brauchen motivierte und gut ausgebildete junge Menschen. Da hat Offenbach mit seiner jungen Bevölkerung die Chance, ein sehr gutes Umfeld zur Verfügung zu stellen, wenn wir Bildung weiter fördern. Acht Jahre Schule im Container sind dafür keine gute Voraussetzung.

Wie kann das Verwaltungshandeln bei Firmenansiedlungen beschleunigt werden?

Ich glaube, die Stadtverwaltung hat da schon gute Infrastrukturen. Wichtig sind jedenfalls schlanke Strukturen und kurze Reaktionszeiten.

Welches wirtschaftliche Potenzial schlummert noch in Offenbach?

Offenbach ist eine Stadt mit einer ruhmreichen Industrievergangenheit und vielleicht auch -zukunft. Corona und Ukraine-Krieg haben gezeigt, wie fragil globale Lieferketten sind. Wir müssen es schaffen, flankiert vom Bund und Europa in den kommenden zehn Jahren wieder mehr industrielle Arbeitsplätze in Offenbach zu haben.

+ Tritt für die Ofa an: Annette Schaper-Herget. © Zimmermann

Frau Schaper-Herget, wie kann Offenbach dauerhaft auf finanziell gesunde Füße gestellt werden?

Dauerhaft nur mit mehr Arbeitsplätzen! Firmen und Startups brauchen mehr Digitalisierung und Entbürokratisierung der Verwaltung, eine bessere Aufenthaltsqualität in der Innenstadt und eine bessere digitale Infrastruktur. Kürzerfristig kann die Stadt an unnötigen externen Beratungsleistungen sparen.

Wie wollen Sie die mittelständischen Betriebe stärken?

Durch Abbau bürokratischer Hürden, Flexibilisierung von Verwaltungsverfahren und Priorisierung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Fachkräfte können durch gute Infrastrukturen angelockt werden, z. B. mit besserem ÖPNV, mehr Kita-Plätzen, Fortbildungsmöglichkeiten, Bildungskampagnen, Förderung von Ausbildungsplätzen sowie unbürokratischen Zugängen zu öffentlichen Daten in offenen Formaten.

Wie kann das Verwaltungshandeln bei Firmenansiedlungen beschleunigt werden?

Die Verwaltung leidet unter zu komplizierten Strukturen, umständlichen Abläufen und altmodischen Vorschriften. Datenaustausch zwischen verschiedenen Abteilungen und städtischen Gesellschaften wird durch unterschiedliche Datenschnittstellen verhindert. Mehr Durchlässigkeit, Flexibilität und Effizienz ist nötig.

Welches wirtschaftliche Potenzial schlummert noch in Offenbach?

Offenbach ist reich an der Kultur- und Sprachenvielfalt seiner Bürger und Bürgerinnen. Diese könnten für internationale Vernetzungen von Firmen besser genutzt werden. Darauf sollte die Wirtschaftsförderung proaktiv zugehen. (Von Ronny Paul, Matthias Dahmer und Frank Sommer)

Vor der OB-Wahl haben die vier Kandidierenden bei einer 120-minütigen Podiumsdiskussion der Offenbach-Post Gelegenheit, für ihre Kandidatur zu werben und ihre Standpunkte darzustellen. Die Diskussionsrunde startet am Donnerstag, 7. September, um 19 Uhr in der Alten Schlosserei der EVO.