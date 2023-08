So stehen die vier OB-Kandidaten zum Thema Verkehr in Offenbach

OB-Wahl in Offenbach

+ © Christian Reinartz Zentraler Verkehrsknotenpunkt in Offenbach: der neugestaltete Marktplatz. © Christian Reinartz

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Matthias Dahmer schließen

Weitere schließen

Fahrradstraßen, Buslinien, Straßenbahn - Verkehrsthemen sind im Rhein-Main-Gebiet speziell und in Offenbach besonders brisant. So blicken die vier OB-Kandidaten auf das Thema.

Sechs Wochen Sommerferien, sechs Themen, wir stellen vier Fragen und die vier Kandidaten antworten: Im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl am 17. September informieren Amtsinhaber Felix Schwenke (SPD) sowie die Herausforderer Andreas Bruszynski (CDU), Gizem Erinç-Çiftçi (Die Linke) und Annette Schaper-Herget (Ofa) über ihre Sichtweisen zu den Themen Stadtentwicklung, Verkehr, lokaler Klimaschutz (3. Woche), Soziales (4. Woche), Wirtschaft und Finanzen (5. Woche) sowie Kultur, Vereine, Ehrenamt (6. Woche) in Offenbach. 1230 Zeichen hatten alle zur Verfügung, die sie frei auf die vier Antworten verteilen konnten. Heute ein Blick auf den Verkehr.

So wollen die vier OB-Kandidaten in Offenbach an Verkehrsthemen arbeiten

+ Amtsinhaber Felix Schwenke (SPD) will weiterhin Rathauschef in Offenbach bleiben. © Bernd Georg

Herr Schwenke, Auto, Bus oder Rad? Wo legen Sie Ihre Prioritäten für den Verkehr von morgen?

Das Thema Verkehr weckt in meinen Bürgergesprächen oft große Emotionen. Priorität hat für mich die richtige Mischung. In den Städten „von morgen“ werden die Menschen mehr Wege mit Bus, Fahrrad und zu Fuß zurücklegen als heute. Dafür brauchen sie genügend Platz und Sicherheit. Dennoch muss die Innenstadt mit dem Auto zum Einkaufen erreichbar bleiben. Die richtige Mischung ist daher für jede Straße eine neue Aufgabe. Das muss ergänzt werden durch optimale Verkehrssteuerung: digitale Ampelsteuerung, eigene Radwege und Vernetzung unterschiedlicher Verkehrsmittel.

Am Öffentlichen Personennahverkehr kommt man nicht vorbei. Was muss besser laufen als bisher?

Aus jedem Steuereuro müssen so viele Buskilometer wie möglich herausgeholt werden. Sobald es der Haushalt hergibt, brauchen wir wieder einen dichteren Takt und mehr Haltestellen. Und wichtig: kurze Umsteigezeiten zwischen Bussen und Bahnen.

Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD): „Gute Mischung hat Priorität“

Stehen Sie zum Ausbau der B448 bis an die Mühlheimer Straße, und bis wann halten Sie eine Umsetzung für realistisch?

Der Innovationscampus an der Mühlheimer Straße ist der Ort für Offenbachs neue Chancen, die wir jahrzehntelang so nicht hatten. Ein Verkehrsgutachten wird zeigen, ob wir die Straße brauchen. Davon hängen das Baurecht und der Zeitplan ab.

Das Radverkehrskonzept in seiner bisherigen Form ist noch weit vom Ideal entfernt. Was muss noch angestoßen werden?

Mir geht es wie vielen anderen: Ich fahre dort Rad, wo ich mich sicher fühle. Also muss die Sicherheit für Radfahrende im Mittelpunkt stehen.

+ Andreas Bruszynski tritt für die CDU gegen Amtsinhaber Felix Schwenke zur Offenbacher OB-Wahl an. © Reinhard Simon/Das Porträt

Herr Bruszynski, Auto, Bus oder Rad? Wo legen Sie Ihre Prioritäten für den Verkehr von morgen?

Es geht mir um die freie Wahl des Verkehrsmittels. Eine einseitige Bevorzugung des Radverkehrs lehne ich ab. Jede Veränderung muss vorab auf die Wirkung geprüft werden - ohne Ideologie. In einer alternden Gesellschaft ist der motorisierte Individualverkehr weiterhin wichtig.

Am Öffentlichen Personennahverkehr kommt man nicht vorbei. Was muss besser laufen als bisher?

Man braucht keine externen Berater, um in Offenbach einen leistungsfähigen Busverkehr zu organisieren. Das erwarte ich von den Geschäftsführern und den zuständigen Dezernenten. Das Geld kann besser in den Ausbau des ÖPNV eingesetzt werden.

Herausforderer Andreas Bruszynski: „Geht mir um die freie Wahl des Verkehrsmittels“

Stehen Sie zum Ausbau der B448 bis an die Mühlheimer Straße, und bis wann halten Sie eine Umsetzung für realistisch?

Der Ausbau B448 war immer ein Anliegen der CDU, und er ist für die Anbindung Innovationscampus und Quartier 4.0 auch unabdingbar. Seit zwölf Monaten ist nun nichts passiert. Das ist nicht hinnehmbar.

Das Radverkehrskonzept in seiner bisherigen Form ist noch weit vom Ideal entfernt. Was muss noch angestoßen werden?

Zu den Fahrradstraßen, die die CDU selbst mitinitiiert hat, stehe ich. Damit ist eine komfortable Nord-Süd- und Ost-West-Querung gegeben. Radstreifen an den Hauptverkehrswegen einzurichten, wenn dadurch eine Einschränkung des motorisierten Verkehrs einhergeht, lehne ich jedoch ab. Die Umsetzung der vom Magistrat mit dem Radentscheid vereinbarten Maßnahmen ist kritisch zu hinterfragen und auf tatsächliche Erforderlichkeit zu überprüfen. Wir sollten die bereits vorhandenen Radverbindungen aber besser ausbauen.

+ Gizem Erinç-Çiftçi tritt für die Linkspartei bei der Offenbacher OB-Wahl an. © privat

Frau Erinç-Çiftçi, Auto, Bus oder Rad? Wo legen Sie Ihre Prioritäten für den Verkehr von morgen?

Klarerweise alle drei und dann noch die Bahn dazu. Wir brauchen Verkehrskonzepte, die Übergänge zwischen den einzelnen Verkehrsarten vereinfachen. Mit dem Individualverkehr zur Haltestelle und dann mit den Öffentlichen in die Stadt.

Am Öffentlichen Personennahverkehr kommt man nicht vorbei. Was muss besser laufen als bisher?

Wir müssen unseren ÖPNV ausbauen, statt ihn kaputt zu sparen. Gerade bei den zukunftsweisenden Konzepten brauchen wir mehr Mut für langfristige Investitionen. Niemand steigt auf Bus und Bahn um, wenn die Takte verlängert werden.

OB-Wahl in Offenbach: Linken-Kandidatin Gizem Erinç-Çiftçi fordert Ausbau des ÖPNV

Stehen Sie zum Ausbau der B448 bis an die Mühlheimer Straße, und bis wann halten Sie eine Umsetzung für realistisch?

Der Ausbau ist für die Entlastung des Ostens leider notwendig, auch wenn solche Maßnahmen kritisch zu sehen sind. Ich bezweifle jedoch, dass wir den Ausbau so schnell hinbekommen, wie wir ihn bräuchten, vor allem weil die Abstimmung mit der Deutschen Bahn noch aussteht. Der Bau einer „neuen Laskabrücke“ wird nicht vor 2030 realisiert werden können.

Das Radverkehrskonzept in seiner bisherigen Form ist noch weit vom Ideal entfernt. Was muss noch angestoßen werden?

Einerseits müssen die Konzepte reifen: Fahrradstraßen an sich sind eine gute Sache, aber sie dürfen keine Vorfahrtstraßen für Autofahrer:innen sein. Andererseits müssen wir besonders an der Kommunikation bestimmter Maßnahmen arbeiten, damit auch in Offenbach ein demokratischer Konsens die Verkehrswende trägt.

+ Annette Schaper-Herget kandidiert für die Partei Offenbach für alle bei der Offenbacher OB-Wahl. © Michael Zimmermann

Frau Schaper-Herget, Auto, Bus oder Rad? Wo legen Sie Ihre Prioritäten für den Verkehr von morgen?

Meine Priorität liegt beim Ausbau des ÖPNV. Die Innenstadt muss von überall aus bequem und schnell erreichbar sein. Ich möchte eine gesunde Mischung von ÖPNV, Fuß-, Rad- und Autoverkehr, wobei Verkehre möglichst voneinander getrennt werden. Auch brauchen wir Quartiersparkhäuser für Autos und Fahrräder, mit Anschluss an den ÖPNV.

Am Öffentlichen Personennahverkehr kommt man nicht vorbei. Was muss besser laufen als bisher?

Der ÖPNV muss massiv ausgebaut werden, die Kürzungen waren fatal! Wir brauchen viel mehr Haltestellen und eine höhere Taktung, um vom Autoverkehr wegzukommen. ÖPNV ist Daseinsfürsorge und unerlässlich für eine prosperierende Stadtentwicklung.

OB-Wahl in Offenbach: Annette Scharper-Herget (Ofa) will keinen Ausbau der B448

Stehen Sie zum Ausbau der B448 bis an die Mühlheimer Straße, und bis wann halten Sie eine Umsetzung für realistisch?

Ich bin gegen den Ausbau, die Straße ist unnötig und richtet ökologischen Schaden an. Die Industrie-Neuansiedlungen auf dem Innovationscampus brauchen die Straße für Lieferverkehr nicht. Ein Bebauungsplan und eine Bürgerbeteiligung für die B448 stehen aus, Betroffene müssen gefragt werden.

Das Radverkehrskonzept in seiner bisherigen Form ist noch weit vom Ideal entfernt. Was muss noch angestoßen werden?

Die Messung von Verkehrsdaten in der Waldstraße finde ich richtig: Hinterher kann man beurteilen, ob der Versuch erfolgreich war. Viele Straßen und Kreuzungen sind für Radfahrer zu gefährlich, z. B. beim Linksabbiegen von der Mühlheimer Straße auf die Kettelerstraße oder beim Überqueren der Waldstraße vom Hessenring auf den Friedrichsring.