Einwohner in Offenbach: Amtlicher Schwund

Offenbach - Offenbach hat 127.509 Einwohner, sagt das Statistische Landesamt in Wiesbaden. Offenbach hat 137.477 Einwohner sagt das städtische Amt für Statistik. Beide Zahlen sind richtig, sagen die Fachleute. Es komme nur darauf an, wofür man sie verwende. Ein Erklärungsversuch. Von Matthias Dahmer

Wer sich mit der Stadtentwicklung beschäftigt, hört seit mindestens zwei Jahren schon den immer gleichen Satz: Offenbach wächst viel schneller als gedacht. Einstige Prognosen fürs Jahr 2030, die etwa dem Masterplan zugrunde gelegt wurden, hat die Realität überholt, die 130.000-Einwohner-Marke ist längst gerissen. Um so mehr erstaunte dieser Tage eine Meldung, die sich auf Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts (HSL) berief: Danach hat Offenbach zum 30. Juni 2018 127.509 Einwohner. Dagegen ist den kommunalen Daten zur Bevölkerungsentwicklung zu entnehmen: Offenbach zählte zum 30. Juni 136.824 Menschen, zum 30. September (aktuellste städtische Zahlen) sind es gar 137.477 Einwohner.

+ Das Wachstum hat alle Prognosen übertroffen. Während sich die städtischen Zahlen aufs Melderegister stützen, schreibt das Land die Daten aus dem Zensus 2011 fort. © p Die Differenz von rund 10.000 Einwohnern ist auf den ersten Blick nicht zu erklären. Welche Zahl stimmt denn nun? „Beide Zahlen sind richtig“, sagt Thorsten Nowak vom städtischen Statistikamt. Dass dies nicht unbedingt die Verwirrung reduziert, ist ihm bewusst. Doch für Fachleute wie ihn, die täglich mit diesen Daten zu tun haben, ist es offenbar kein Widerspruch. Die Landeszahlen basieren auf dem Zensus 2011, der jüngsten Volkszählung, bei der wegen des im Vergleich zur traditionellen Volkszählung (zuletzt 1987) geringeren Aufwands nur knapp zehn Prozent der Bevölkerung tatsächlich befragt wurde. Die damals erhobenen Zahlen werden fortgeschrieben, der nächste Zensus ist für 2021 geplant. Die kommunalen Daten stützen sich dagegen auf das vierteljährlich aktualisierte amtliche Melderegister der Stadt, sie sind also eigentlich genauer.

Das ist auch Diana Schmidt-Wahl vom Wiesbadener Landesamt bewusst. Es gebe eine Differenz, und dies sei auch unbefriedigend, räumt sie ein. Doch beides seien offizielle, mittlerweile auch gerichtlich sattelfeste Berechnungsmethoden. Immerhin: Es gebe Überlegungen, bis 2030 die kommunalen Melderegisterdaten zum alleinigen Maßstab zu machen.

Für die Fachleute ist die jeweilige Methode eine Frage der Verwendung. Die bundesweit einheitlich mittels Zensus erhobenen Zahlen der Statistischen Landesämter bieten die Möglichkeit von Vergleichen zwischen Kommunen. Die eigenen Fortschreibungen der Kommunen via Melderegister ermöglichen differenziertere, kleinräumige Auswertungen. So können zum Beispiel Auskünfte über die Zahl der Nebenwohnsitze nur über die eigene Bevölkerungszahl gegeben werden. „Wir benötigen unsere Zahlen für die Stadtplanung“, sagt denn auch Thorsten Nowak.

Der erlaubte Bevölkerungsschwund beschert den betroffenen Städten und Gemeinden massive Nachteile in Sachen Finanzausgleich und Steuerverteilung. Im Detail sei das für Offenbach allerdings noch nicht berechnet worden, sagt Matthias Schulze-Böing, Chef des städtischen Statistikamts. Das würde auch sehr schwierig werden, da zum Beispiel der kommunale Finanzausgleich verschiedene Parameter einbeziehe, auch die Einwohnerzahlen aller anderen Kommunen. Die würden sich bei einer angenommenen Revision der Zensusergebnisse auch ändern. „Wir weisen in unseren Veröffentlichungen stets in Fußnoten auf die erhebliche Differenz der Landeszahlen zu unserer eigenen Einwohnerfortschreibung hin. Dass es diese Differenz gibt, ist zwar misslich, aber nicht zu ändern. Dieses Problem betrifft auch andere Städte“, so Schulze-Böing.

Berlin und Hamburg etwa. Die Hauptstadt verlor durch die Zensuserhebung rund 18.000 Einwohner, in Hamburg betrug der Bevölkerungsschwund 83.000 Personen. Bei Städte klagten gegen die Berechnungsmethode, machten vor dem Bundesverfassungsgericht Verluste in dreistelliger Millionenhöhe geltend. Die Karlsruher Richter erteilten den Klägern im September dieses Jahres eine Abfuhr. Die Ungenauigkeiten im Zensus seien kein Grund, ihn zu verwerfen, so der Tenor des Urteils. Außerdem heißt es in dem Richterspruch: „Die Prognose wird nicht dadurch ungültig und verfassungswidrig, dass sie sich im Nachhinein als falsch erweist.“ Immerhin gibt das Gericht dem Gesetzgeber mit auf den Weg: Identifizierbare Mängel müssen bei der nächsten Volkszählung behoben werden.