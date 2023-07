So wollen die vier OB-Kandidaten Offenbach entwickeln

Von: Ronny Paul, Frank Sommer, Matthias Dahmer

Teilen

Wie stellen sich die vier Offenbacher OB-Kandidaten die Entwicklung „ihrer“ Stadt vor? © Imago

Stadtentwicklung ist eines der zentralen Themen für Offenbach. Grund genug, die vier Kandidaten für die Wahl des Oberbürgermeisters nach ihrer Haltung zu befragen.

Sechs Wochen Sommerferien, sechs Themen, wir stellen vier Fragen und die vier Kandidaten antworten: Im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl am 17. September informieren die vier Kandidaten – Amtsinhaber Felix Schwenke (SPD) sowie die Herausforderer Andreas Bruszynski (CDU), Gizem Erinç-Çiftçi (Die Linke) und Annette Schaper-Herget (Ofa) – über ihre Sichtweisen zu den Themen Stadtentwicklung (1. Woche), Verkehr (2. Woche), lokaler Klimaschutz (3. Woche), Soziales (4. Woche), Wirtschaft und Finanzen (5. Woche) sowie Kultur, Vereine, Ehrenamt (6. Woche). 1230 Zeichen hatten alle zur Verfügung, die sie frei auf die vier Antworten verteilen konnten. Heute ein Blick auf die Stadtentwicklung Offenbachs:

Amtsinhaber Felix Schwenke (SPD) will weiterhin Rathauschef in Offenbach bleiben. © Bernd Georg

Herr Schwenke, wie realistisch ist die Umsetzung des Zukunftskonzepts Innenstadt innerhalb der kommenden Legislatur?

Wichtigstes Projekt ist die „Station Mitte“: eine moderne Bibliothek mit viel mehr Plätzen zum Lesen und Lernen samt schnellstem Internet – mitten in der Stadt. Zudem das Projekt „Grünes Band“: Schatten, Grün und Ruhezonen für mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Es müssen möglichst viele Projekte in der Umsetzung sein.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, über das Konzept hinaus die Innenstadt zu retten?

Der Wochenmarkt ist unser Schatz. Gemeinsam mit den Beschickern werden wir seine Qualität hochhalten. Die Fußgängerzone wird Abwechslung bieten: Die Wetter- und Klimawerkstatt mit dem Wetterdienst ist ein gutes Beispiel. Dazu mehr Feste, Theater und Konzerte. Die Fußstreifen von Stadt- und Landespolizei in der Innenstadt will ich dauerhaft. Die neue 48 Stunden Dreck-Weg-Garantie muss bald für die Innenstadt eine 24-Stunden-Garantie werden.

Wie wollen Sie als OB die Stadtteile stärken?

Die Stadtteile leisten einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in Offenbach. Die Wünsche der Gewerbevereine, wie etwa von Bürgel und Bieber, sind mir wichtig. Ebenso: Nahversorgung erhalten, eine gute Verkehrsanbindung, wohnungsnahe Spielplätze und Erholungsbereiche.

Wo sehen Sie im kommenden Jahrzehnt noch Potenzial für Wohnungsbau?

Bis 2030 stehen die Gebiete für neue Wohnungen im Masterplan. Danach müssen wir eine Bilanz ziehen. Verkehr, Wasser, Energie, Grünflächen: Die Stadt muss insgesamt lebenswert bleiben.

Andreas Bruszynski tritt für die CDU gegen Amtsinhaber Felix Schwenke zur Offenbacher OB-Wahl an. © Reinhard Simon/Das Porträt

Herr Bruszynski, wie realistisch ist die Umsetzung des Zukunftskonzepts Innenstadt innerhalb der kommenden Legislatur?

„Station Mitte“ ist das teuerste und komplizierteste Projekt. Es ist daher nicht von einer Realisierung in der kommenden Wahlperiode auszugehen. Zudem generiert der Umzug der Bibliothek unklare Folge- und Personalkosten. Ich hätte frühzeitig eine hochwertige Nachnutzung des Rathauspavillons veranlasst. Das Projekt „Metropolis“ wäre schneller umsetzbar, hätte geringere städtische Investitionen erfordert.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, über das Konzept hinaus die Innenstadt zu retten?

Die Kernthemen sind unverändert und vorrangig gültig: Sicherheit, Sauberkeit, Kontrolldruck bei jeder Art von Ordnungswidrigkeit. Daneben würde ich mich bemühen, leere Einzelhandels- und Gewerbeflächen zentral zu erfassen, um schnell Nachmieter mit ansprechenden Konzepten zu finden.

Wie wollen Sie als OB die Stadtteile stärken?

Eine Gestaltungssatzung für alle Stadtteile und Förderung der individuellen Stärken der Stadtteile. Den Einzelhandel durch Verbesserung der Parkmöglichkeiten in der Nähe der Geschäfte stärken.

Wo sehen Sie im kommenden Jahrzehnt noch Potenzial für Wohnungsbau?

Offenbach ist mit 45 km² flächenmäßig die kleinste Großstadt Deutschlands. Ein weiteres Wachstum ist daher nur mit Augenmaß denkbar. Es gilt vor allem, die Lebensqualität in unserer Stadt durch den Erhalt von Freiflächen zur Naherholung zu gewährleisten. Potenzial für Wohnungsbau sehe ich daher eher in einer Verbesserung im Bestand.

Gizem Erinç-Çiftçi tritt für die Linkspartei bei der Offenbacher OB-Wahl an. © privat

Frau Erinç-Çiftçi, wie realistisch ist die Umsetzung des Zukunftskonzepts Innenstadt innerhalb der kommenden Legislatur?

Das Konzept sieht eine Umsetzung bis 2030 vor, aber auch das ist sportlich. Wir müssen Maßnahmen priorisieren. Das heißt, die Maßnahmen zuerst, die die öffentliche Infrastruktur und ökologische Stadtgestaltung stärken. Ich denke beispielsweise an die „Station Mitte“, die das Potenzial hat, ein Treffpunkt für Menschen zu werden, und gleichzeitig kein kommerzielles Projekt ist.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, über das Konzept hinaus die Innenstadt zu retten?

Aus meiner Sicht geht es nicht ums Retten, sondern ums Gestalten einer zukunftsfähigen Innenstadt. Dazu braucht es einen Fokus auf soziale und kulturelle Nutzung des öffentlichen Raumes. Im Mittelpunkt der Innenstadtentwicklung müssen die Menschen stehen, und nicht die Profite von Einzelhandelskonzernen und Immobilienspekulanten.

Wie wollen Sie als OB die Stadtteile stärken?

Der direkten Nachbarschaft kommt als Sozialraum eine wichtige Rolle zu. Da sind dezentrale Konzepte wie Stadtteilmärkte, wo Menschen einkaufen, aber auch die Nachbarschaft zusammenkommt, eine gute Sache.

Wo sehen Sie im kommenden Jahrzehnt noch Potenzial für Wohnungsbau?

Bevor wir weitere Baugebiete erschließen und damit Boden versiegeln, halte ich es für sinnvoll, dass wir Leerstand von Wohnraum beenden und Mieten bezahlbar halten. Und dann sollten wir für Hausbesitzer Anreize schaffen, statt der Luxussanierung in Aufstockung zu investieren: Stichwort Milieuschutzsatzung.

Annette Schaper-Herget kandidiert für die Partei Offenbach für alle bei der Offenbacher OB-Wahl. © Michael Zimmermann

Frau Scharper-Herget, wie realistisch ist die Umsetzung des Zukunftskonzepts Innenstadt innerhalb der kommenden Legislatur?

Projekte brauchen Finanzierung durch private Investoren. Diese müssen angelockt werden, dafür muss die Innenstadt attraktiver werden: Durch die priorisierte Entsiegelung von Plätzen, Gebäudebegrünung, Ersetzen des Steins durch viel Grün, Trinkwasserbrunnen und durch Stärkung des Nebeneinanders von Wohnraum, Geschäften, Kultur, sowie flächendeckendes W-Lan, Treffpunkte und Erholung.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, über das Konzept hinaus die Innenstadt zu retten?

Wir brauchen eine Beschleunigung, Flexibilisierung und Digitalisierung der Verwaltung und einen umfangreichen Bürokratieabbau, um für Start-ups und interessantere Geschäfte attraktiv zu werden, einen massiven Ausbau des ÖPNV für die Anbindung der Randbezirke sowie eine bessere Verzahnung mit der attraktiveren Umgebung, also mit Kulturkarree, Wilhelmsplatz, Herrnstraße, Main, HfG und mehr.

Wie wollen Sie als OB die Stadtteile stärken?

Durch den Ausbau des ÖPNV, Stadtteil-Parkhäuser sowohl für Autos als auch für Fahrräder, durch einen Ausbau der Quartiersmanagements und durch Berücksichtigung der spezifischen Anliegen der unterschiedlichen Stadtteile.

Wo sehen Sie im kommenden Jahrzehnt noch Potenzial für Wohnungsbau?

Die Umwidmung der vielen leer stehenden Geschäftsräumen in Wohnraum muss vereinfacht werden. Die Adler-Ruinen am Kaiserlei müssen für einen realistischen Preis gekauft und in Wohnraum ausgebaut werden. (mad/som/ron)