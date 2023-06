In ehemaliger Lederwarenfabrik: Gemeinschaftliches Wohnprojekt in Offenbach

Von: Frank Sommer

An der ehemaligen Ricker-Fabrik: Christina Preuß, Ulf Pallad und Udo Gann von der Genossenschaft Creativhäuser mit Architekt Frank Andres (von links). © Sommer

In Offenbach soll in alten Fabriken bald neuer Wohnraum entstehen. Das gemeinschaftliche Wohnprojekt ist solidarisch finanziert und nicht profitorientiert.

Offenbach - Gemeinschaftlich statt einzeln in Reihenhäusern: Diese Wohnform erfreut sich seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit. Ein solches Projekt, solidarisch finanziert und nicht profitorientiert, soll im Herbst in Offenbach in Betrieb gehen. Zum Oktober soll der Umbau der ehemaligen Lederwarenfabrik Ricker an der Bieberer Straße beendet sein.

Es ist eins von zwei Projekten der Offenbacher Genossenschaft Creativhäuser. In Bürgel soll aus der ehemaligen Hau-Fabrik ebenfalls Raum für gemeinschaftliches Wohnen entstehen. Interessanterweise ist das Ricker-Projekt jünger. „Die Ricker-Fabrik war erheblich langsamer im Planen, aber doch schneller als die Hau-Fabrik“, sagt Udo Gann vom Vorstand der Genossenschaft. Es liege immer noch keine Baugenehmigung der Stadt für die Hau-Fabrik vor, sagt Christina Preuß vom Vorstand. „Wir hoffen, dass wir dieses Jahr noch mit den Arbeiten beginnen können.“

Die Idee zur Genossenschaft stammt von 2017: Im Sommer fanden sich Interessierte, die gemeinschaftliches Wohnen in Offenbach umsetzen wollten. Die Hau-Fabrik stand von Anfang an im Mittelpunkt des Interesses. „Bei anderen Gruppen gibt es erst die Findungsphase, dann sucht man das Objekt – wir hatten zuerst das Objekt“, sagt Gann.

13 Personen gründeten am 1. Juli 2018 die Genossenschaft. „wir sind rasch auf 40 gewachsen, inzwischen sind wir 55“, sagt Preuß. Die Hau-Fabrik wurde im Frühjahr 2019 gekauft, die Ricker-Fabrik im Sommer 2020.

„Wir haben ein solidarisch-genossenschaftliches Grundprinzip bei der Finanzierung“, sagt Ulf Pallad vom Aufsichtsrat der Genossenschaft. Damit sich Menschen mit weniger Geld beteiligen können, lag der Grundbeitrag, den jeder zahlen musste, bei 5000, inzwischen bei 7000 Euro. „Wer mehr hat, kann freilich mehr geben“, sagt er. Eigentlich brauche es etwa 50 000 Euro pro Person für die Finanzierung. Etwa 1,8 Millionen Euro Eigenkapital muss die Genossenschaft für beide Objekte stellen, der Rest wird über Kredite bestritten. Die betragen elf Millionen Euro bei der Umweltbank Nürnberg und der GLS-Bank. Das Grundstück der Ricker-Fabrik wurde dabei von der Berliner Stiftung „Umverteilen!“ erworben, die es in Erbpacht der Genossenschaft gab. Im Mai vergangenen Jahres begann der Umbau der Ricker-Fabrik.

Ein Industriegebäude zu Wohnraum, speziell gemeinschaftlichen umzuwandeln, hat seine Tücken, betont der Mühlheimer Architekt Frank Andres. Gerade die bestehenden Fenster an die Wohnraumwünsche anzupassen, sei herausfordernd gewesen. Denn die Genossenschaftler können Wünsche zur Gestaltung einbringen – sofern baulich möglich, werden diese umgesetzt. „Allerdings: Entlang der Grundstücksgrenze lassen sich keine Fenster setzen, da haben wir mit Lichtschächten gearbeitet, um die Räume zu erhellen“, erklärt Andres.

Die Genossenschaft Über die beiden Bauprojekte in der Ricker- und der Hau-Fabrik der Genossenschaft Creativhäuser hat die Bürgeler Gruppe „The Gang“ eine Dokumentation gedreht, die am Donnerstag, 29. Juni, im Filmklubb, Isenburgring 36, zu sehen ist. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Vorführungsbeginn um 19.30 Uhr, Eintritt frei. Wer sich über die Genossenschaft informieren möchte oder sich für eine der je drei freien Wohnungen in den Projekten bewerben möchte, schreibt an info@creativhaeuser.de. Weitere Infos: creativhaeuser.de

„Jeder Bewohner entscheidet selbst, wie viel Gemeinschaft er möchte“

Obgleich als gemeinschaftliches Wohnen konzipiert, seien alles „echte“ Wohnungen, dazu komme je Etage ein Gemeinschaftsraum. „Jeder Bewohner entscheidet selbst, wie viel Gemeinschaft er möchte – wenn jemand eine eigene Küche will, kann er sie haben“, sagt Gann. Einen Zwang wie bei manch anderen Projekten gebe es nicht.

Alle Wohnungen sind barrierefrei konzipiert, damit sie auch im Alter genutzt werden können. Drei der zehn geplanten Wohnungen in der Ricker-Fabrik sind noch frei, ebenso in der Hau-Fabrik. „Interessenten können sich melden“, sagt Pallad. Die Wohnungen werden künftig nur kosten-, nicht profitorientiert angeboten.

Dank eines Kniffs gilt für beide Projekte in Sachen Stellplätze die bestehende Zahl aus alten Fabrik-Zeiten; weitere Parkflächen müssen nicht geschaffen werden. Auf dem Dach wird außerdem eine Fotovoltaikanlage errichtet, die das Haus mit Strom versorgt.(Frank Sommer)

