Sigrid Eberhardt (Standbetreiberin)„Es ist tragisch, was in Straßburg passiert ist. Ich bin jetzt seit 35 Jahren hier und werde auch immer wieder kommen. Ich bin nicht ängstlich, dass in Offenbach auch so etwas passieren könnte. Fast halbstündig läuft die Polizei vorbei, an den Eingängen haben wir Betonblöcke. Da fühlt man sich schon gut beschützt.“

© Herd, Lars