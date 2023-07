5. Tag des Sommerferien Countdown

Sommerferien Countdown...noch 17 Tage © panthermedia.net / Sellingpix (Montage op-online.de)

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Sommerferien Countdown. Wir verlosen mit dem Ringcenter unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Gewinn.

Noch 17 Tage und 17 Gewinne - dann sind endlich Sommerferien...Jeden Tag wird ein neuer Gewinn des Sommerferien Countdown auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie tolle Einkaufsgutscheine, spannende Veranstaltungstickets oder sensationelle Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Sommerferienseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Ein Ringcenter Einkaufsgutschein im Wert von 100 €

Einfach naheliegend! - Ringcenter © Ringcenter

Geburtstag, Hochzeit, Muttertag – der nächste Anlass kommt bestimmt. Für die rettende Geschenkidee ist guter Rat oft teuer. Wir haben die passende Lösung für Sie! Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält einen 100 € Euro Einkaufs-Gutschein für das Ringcenter. Dieser ist in allen teilnehmenden Geschäften einlösbar (außer Action).

Schenken Sie Ihren Liebsten damit die Freiheit sich kaufen zu können, was sie wollen. Damit verschenken Sie schier unbegrenzte Möglichkeiten! Oder aber Sie gönnen sich mit dem Gewinn des 100 € Euro Einkaufsgutscheines selbst etwas Schönes!

Unser heutiger Partner: Ringcenter Offenbach - Einfach naheliegend!

Mit einer hervorragenden Verkehrsanbindung in optimaler Stadtrandlage ist das Ringcenter sehr gut mit dem PKW erreichbar und immer für seine Kunden da. Parken Sie auf einem der 1.200 kostenlosen Parkplätzen, wählen Sie aus der Sortimentsvielfalt unserer Fachgeschäfte auf mehr als 30.000qm Verkaufsfläche und genießen Sie den Aufenthalt bei uns. Darüber hinaus stehen ausreichend Fahrrad und Motorradabstellplätze zur Verfügung. Wer uns zu Fuß besucht und seine Einkäufe aber umweltbewusst und klimafreundlich nach Hause bringen möchte, hätte die Gelegenheit sich ein E-Lastenfahrrad zu leihen. Saisonal wechselnde Dekoration- und Veranstaltungsangebote, sowie zahlreiche Serviceangebote verleihen Ihrem Einkaufscenter in Offenbach ein besonderes Flair und sorgen für eine bunte und abwechslungsreiche Atmosphäre bei Ihrem Besuch. Zusätzlich finden Sie in Ihrem Einkaufszentrum am Odenwaldring ein veränderliches Angebot an zusätzlichen Sortimenten durch Pop-up Verkaufsflächen oder Foodtrucks.

Wie können Sie beim op-online.de Sommerferien Countdown teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Sommerferien Countdown-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich meist im Text zum jeweiligen Kalendertürchen oder auf der Partner-Website. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinnerin oder Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Tag einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

