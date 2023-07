6. Tag des Sommerferien Countdown

Sommerferien Countdown...noch 16 Tage © panthermedia.net / Sellingpix (Montage op-online.de)

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Sommerferien Countdown. Wir verlosen mit der GERMOT Zweirad-Zubehör Vertriebs GmbH unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Gewinn.

Noch 16 Tage und 16 Gewinne - dann sind endlich Sommerferien...Jeden Tag wird ein neuer Gewinn des Sommerferien Countdown auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie tolle Einkaufsgutscheine, spannende Veranstaltungstickets oder sensationelle Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf. „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Sommerferienseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Ein GERMOT® Motorradhelm im Wert von 169,90 €

Fotoshooting 2022 © GERMOT Zweirad-Zubehör Vertriebs GmbH

Sicher, sportlich und komfortabel! So präsentiert sich der Top-Seller Klapphelm GM 960. Sie haben jetzt die Chance diesen GERMOT® Helm im Wert von 169,90 € zu gewinnen. Ob für kurze Fahrten, Stadtfahrten oder Tourenfahrten, er bietet eine hohe Sicherheit und eine komfortable Ausstattung. Zur weiteren Ausstattung gehört die integrierte Sonnenblende, Belüftungen und eine Pinlock® Antibeschlagscheibe, die im Lieferumfang enthalten ist. Dekorfarbe und Größe darf von dem Gewinner oder der Gewinnerin ausgesucht werden.

Unser heutiger Partner: Germot Zweirad-Zubehör Vertriebs GmbH

Die Germot Zweirad-Zubehör Vertriebs GmbH wurde 1977 als Zweimannbetrieb gegründet. Heute ist es ein Familiengeführtes Großhandelsunternehmen mit Sitz in Dreieich. Im Vordergrund steht der Verkauf von Motorradbekleidung und Helmen bis hin zu Kommunikationssystemen und Gepäck sowie Accessoires und Zubehör. Zu unseren Eigenprodukten, die wir unter unserem Markenamen „GERMOT“ verkaufen, sind in den letzten Jahren kontinuierlich weitere Marken hinzugekommen. Neben unserem Großhandel gibt es seit 2009 den GERMOT Motorcycle Fashion Store in Dreieich mit 150qm² Verkaufsfläche.

Wir möchten unseren Kunden die Möglichkeit und den Service bieten, Motorradbekleidung und Zubehörartikel aus aktueller Saison bei uns mit persönlicher Beratung anzuprobieren, anzuschauen und erwerben zu können. In der 1. Etage befindet sich unser Outlet mit vielen reduzierten und günstigen Auslaufmodellen, Sonder- und Restposten zum Verkauf. Als Familienunternehmen legen wir großen Wert auf hohe Sicherheit, beste Qualität und innovative Neuheiten. Wir schätzen es sehr, dass unsere Produkte zahlreiche Zweiradfahrer und Zweiradfahrerinnen bei ihrem Abenteuer begleiten.

Wie können Sie beim op-online.de Sommerferien Countdown teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Sommerferien Countdown-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich meist im Text zum jeweiligen Kalendertürchen oder auf der Partner-Website. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinnerin oder Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Tag einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

