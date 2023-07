7. Tag des Sommerferien Countdown

Teilen

Sommerferien Countdown...noch 15 Tage © panthermedia.net / Sellingpix (Montage op-online.de)

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Sommerferien Countdown. Wir verlosen mit Gaida Optik GmbH unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Gewinn.

Noch 15 Tage und 15 Gewinne - dann sind endlich Sommerferien...Jeden Tag wird ein neuer Gewinn des Sommerferien Countdown auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie tolle Einkaufsgutscheine, spannende Veranstaltungstickets oder sensationelle Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Sommerferienseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Eine Sonnenbrille von Police im Wert von 159 €

Ihr heutiger Gewinn - Sonnenbrille von Police im Wert von 159,00€ © Gaida Optik GmbH

Coole Sonnenbrille mit Silber-Verspiegelten Gläsern mit 100% UV-Schutz! Sie kann durch ihre klassische runde Form Unisex getragen werden.

Die Marke Police wurde 1983 in Italien das erste Mal auf dem Markt etabliert. Internationale Police-Markenbotschafter waren außer Lewis Hamilton, Bruce Willis, George Clooney, David Beckham, Antonio Banderas und Fußballstar Neymar Jr. Sie alle haben die Police-Werte und den Stil weltweit präsentiert.

Unser heutiger Partner: Gaida Optik & Akustik - Ihre Spezialisten für besseres Sehen und Hören in Offenbach

Seit 27 Jahren nimmt sich Gaida Optik Zeit für Ihre Augen und seit mehr als 10 Jahren auch für Ihre Ohren! Als eingespieltes Familienunternehmen in Offenbach Bieber in der zweiten Generation ist es unser Anliegen, Ihre individuellen Wünsche zu berücksichtigen und gemeinsam mit Ihnen ein optimales Seh- u. Hörergebnis in unseren 4 Fachbereichen zu erzielen.

Augenoptik / Hörakustik / Kontaktlinsen / Reha Optik

Unser Team besteht aus 4 erfahrenen Meister/innen und 2 Augenoptiker Gesellinnen. Mit fachlicher Kompetenz und modernster Technik kümmert sich jeder Mitarbeiter in seinem Fachbereich um Ihr persönliches Anliegen. „Bei uns steht der Kunde als Mensch im Mittelpunkt. Wir sehen jeden Kunden als Partner und behandeln Ihn ehrlich, offen und fair. Wenn Sie den Unterschied zwischen einem Brillenverkäufer und einem qualifizierten Augenoptiker nicht wirklich kennen, dürfen wir Sie herzlich in unser Geschäft einladen …zum Kennenlernen!“

Gaida Optik GmbH, Von-Brentano-Str. 10, 63073 Offenbach, Telefon 069 89 15 04, www.gaida-optik.de

Wie können Sie beim op-online.de Sommerferien Countdown teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Sommerferien Countdown-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich meist im Text zum jeweiligen Kalendertürchen oder auf der Partner-Website. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinnerin oder Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Tag einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

Jetzt teilnehmen