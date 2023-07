10. Tag des Sommerferien Countdown

Teilen

Sommerferien Countdown...noch 12 Tage © panthermedia.net / Sellingpix (Montage op-online.de)

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Sommerferien Countdown. Wir verlosen mit Sattler Energie GmbH & Co. KG unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Gewinn.

Noch 12 Tage und 12 Gewinne - dann sind endlich Sommerferien...Jeden Tag wird ein neuer Gewinn des Sommerferien Countdown auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie tolle Einkaufsgutscheine, spannende Veranstaltungstickets oder sensationelle Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Sommerferienseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Einmal Energie tanken im schönen Spessart im Wert von 200 €

Zuverlässig Wärme und Energie © Sattler Energie GmbH & Co. KG

Gewinnen Sie einen Gutschein über 200€ - anwendbar für das Restaurant und/oder das Hotel - im Naherholungsgebiet Spessart für das schöne Müller’s Landhotel in Mespelbrunn. Sie entscheiden ob Sie den Gutschein entweder zum gemütlichen Verweilen im Hotel benutzen und/oder für das gehobene Restaurant, welches großen Wert auf heimische Zutaten legt.

Der Spessart ist bekannt für seine zahlreichen Wanderwege und Mountainbike-Trails. In jedem Fall tanken Sie Energie im wundervollen Spessart auf und kommen erholt und mit frischem Schwung zu Hause an.

Unser heutiger Partner: Sattler Energie: Bereit für die Zukunft – mit Fairness und Familiensinn

Die Entwicklungen auf dem Energiemarkt treiben derzeit vielen Menschen Sorgenfalten auf die Stirn. Verbraucher, Gewerbetreibende und Unternehmen stellen sich die Frage, ob in diesen turbulenten Zeiten die Versorgung gesichert ist. Das Seligenstädter Familienunternehmen Sattler Energie leistet seit über 65 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung in der Region. Das moderne Unternehmen unterstreicht jetzt sein Engagement als zuverlässiger Partner bei der Lieferung genauso wie bei der persönlichen Beratung.

Sattler Energie sorgt für eine zuverlässige Lieferung von Wärme, Energie und Kraftstoffen

Ob Gas, Strom, Heizöl oder Holzpellets, Kraft- und Schmierstoffe oder Additive – Sattler ist seit 1954 mit seinem umfassenden Portfolio auch für wechselhafte Zeiten gut aufgestellt und macht bei Qualität und Service keine Kompromisse. Der Familienbetrieb wurde 2007 mit dem RAL-Gütezeichen Energiehandel ausgezeichnet und unterliegt kontinuierlichen Kontrollen nach den strengen Kriterien des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung. Seit fast 10 Jahren ist Sattler Energie zudem als ENplus A1 Pellet-Händler zertifiziert durch das Deutsche Pelletinstitut (DEPI). Neben der hohen Produktqualität und zuverlässigen Lieferung sind dem regionalen Versorger vor allem persönliche Beratung, Transparenz, Fairness, Zuverlässigkeit sowie Flexibilität wichtig – Werte, die im Familienbetrieb stets an die nächste Generation weitergegeben wurden.

„Das Besondere bei Sattler Energie ist, dass bei uns alle Familienmitglieder an einem Strang ziehen. Unsere Mitarbeiter sehen wir genauso als Teil der Sattler-Familie. Das gemeinsame Ziel: Wir machen uns stark für die zuverlässige Energieversorgung der Menschen in unserer Region“, betont der Geschäftsführer Thomas Sattler. „Schon in der dritten Generation beliefern wir unsere Kunden mit Wärme und Energie. Sattler vereint langjährige Erfahrung und Kompetenz mit zukunftsweisenden Innovationen und einem starken Service.“ Bereichsleiterin Katrin Sattler bringt das Versprechen des Familienunternehmens auf den Punkt: „Wir sind jederzeit persönlich für Sie da und kommen für eine individuelle Beratung auch gerne zu Ihnen nach Hause. Sie suchen einen zuverlässigen, fairen Energieversorger in Ihrer Region? Willkommen in der Sattler-Familie!“

Sattler Energie

Die Sattler Energie GmbH & Co. KG mit Sitz im hessischen Seligenstadt im Landkreis Offenbach wurde 1954 gegründet. Das moderne Familienunternehmen vertreibt heute in dritter Generation hochwertige Heizöle, Diesel- und Ottokraftstoffe sowie AdBlue®, Schmierstoffe und Holzpellets an private und gewerbliche Kunden. Als regionaler Energielieferant legt Sattler großen Wert auf eine hohe Produktqualität und eine persönliche Kundenbetreuung ebenso wie auf Zuverlässigkeit, Transparenz und Fairness. Das Unternehmen beschäftigt 50 Mitarbeiter und unterhält eine moderne Flotte mit 7 Tankfahrzeugen und 8 Pellet-Silofahrzeugen. Zusätzlich betreibt Sattler Energie in Mespelbrunn und Seligenstadt eine eigene Tankstelle sowie eine neue Portalwaschanlage von Washtec, welche es derzeit nur 4x in Deutschland gibt.

Wie können Sie beim op-online.de Sommerferien Countdown teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Sommerferien Countdown-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich meist im Text zum jeweiligen Kalendertürchen oder auf der Partner-Website. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinnerin oder Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Tag einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

Jetzt teilnehmen