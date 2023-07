2. Tag des Sommerferien Countdown

Teilen

Sommerferien Countdown...noch 20 Tage © panthermedia.net / Sellingpix (Montage op-online.de)

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Sommerferien Countdown. Wir verlosen mit der Primus-Linie unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Gewinn.

Noch 20 Tage und 20 Gewinne - dann sind endlich Sommerferien...Jeden Tag wird ein neuer Gewinn des Sommerferien Countdown auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie tolle Einkaufsgutscheine, spannende Veranstaltungstickets oder sensationelle Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Sommerferienseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Eine Gruppenkarte für vier Erwachsene für eine Tagesfahrt nach Rüdesheim mit der Primus-Linie

Gemeinsam mit der Primus-Linie verlosen wir eine Gruppenkarte für vier Erwachsene für eine Tagesfahrt nach Rüdesheim. © Frankfurter Personenschiffahrt, Primus Linie

Der Rheingau gehört zu den kleinsten Weinanbau-Gebieten Deutschlands. Aber nicht nur das! Als Kulturland hat es zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu bieten, darunter kulturgeschichtlich interessante Schlösser, Burgen, Klöster und Kirchen. Ein Ausflug mit dem Schiff nach Rüdesheim ist von besonderer Art, der sich zu zweit, mit Freunden oder der ganzen Familie lohnt. Tauchen Sie ein in die Wälder, Burgen und Weinberge des romantischen Mittelrheintals. Leinen los und genießen Sie den Tag an Bord der Primus-Linie.

Gemeinsam mit der Primus-Linie verlosen wir eine Gruppenkarte für vier Erwachsene für eine Tagesfahrt nach Rüdesheim.

Unser heutiger Partner: Frankfurter Personenschiffahrt Primus-Linie

Sommer auf dem Wasser – Schiffstouren mit der Primus-Linie für den Urlaub vor der Haustür

Die Primus-Linie ist das größte und modernste Schifffahrtsunternehmen in Hessen, noch dazu mit einer Tradition, die bis ins Jahr 1880 zurückreicht. Die moderne Flotte mit ihren fünf Schiffen verkehrt regelmäßig auf Main und Rhein und befördert mehr als 280.000 Passagiere pro Jahr.

Einsteigen, Leinen los und die Mainmetropole von ihrer schönsten Seite erleben – der tägliche Klassiker der Primus-Linie ist auch diese Saison im Fahrtenkalender zu finden. Die Rundfahrten in Frankfurt beeindrucken mit besonderer Sicht auf die Skyline und das grüne Mainufer. Zu ausgewählten Terminen gibt es auch Rundfahrten in Seligenstadt.

Wen es weiter weg zieht, der findet eine große Auswahl an Tagesfahrten, um einen Tag lang die Welt um sich herum zu vergessen. Über Main und Rhein bis nach Rheinland-Pfalz und Bayern führen die Schiffsfahrten durch das romantische Mittelrheintal bis nach Rüdesheim oder an die bayrische Grenze. In der Mitte Deutschlands beheimatet, legt die Primus-Linie von Frankfurt, Wiesbaden und Mainz ab. Bei den Tagesfahrten sind Zustiege entlang der Strecke möglich.

Sommerzeit ist in vielen Städten auch die Zeit der Volksfeste, wo Feuerwerke nicht fehlen dürfen. Ganz nah dran sind Gäste der Primus-Linie bei den traditionellen Feuerwerksfahrten zum Mainfest oder Museumsuferfest in Frankfurt.

Das Jahresprogramm und weitere Infos gibt es unter www.primus-linie.de.

Wie können Sie beim op-online.de Sommerferien Countdown teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Sommerferien Countdown-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich meist im Text zum jeweiligen Kalendertürchen oder auf der Partner-Website. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinnerin oder Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Tag einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

Jetzt teilnehmen