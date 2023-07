12. Tag des Sommerferien Countdown

Sommerferien Countdown...noch 10 Tage © panthermedia.net / Sellingpix (Montage op-online.de)

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Sommerferien Countdown. Wir verlosen mit dem Fitness Park unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Gewinn.

Noch 10 Tage und 10 Gewinne - dann sind endlich Sommerferien...Jeden Tag wird ein neuer Gewinn des Sommerferien Countdown auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie tolle Einkaufsgutscheine, spannende Veranstaltungstickets oder sensationelle Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Sommerferienseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Eine 3-monatige Mitgliedschaft im Fitness-Park

Der große Fitness-Bereich sorgt für ein optimales Training © Fitness-Park

Sie sind ein Fitness-Fan, wollen fit werden, gesünder leben oder einfach nur die Bikinifigur antrainieren? Dann ist der heutige Gewinn genau das Richtige für Sie: op-online.de verlost gemeinsam mit dem Fitness-Park in Offenbach eine vollwertige Mitgliedschaft für 3 Monate. Sie erhalten Zugang zu allen modernen Fitnessgeräten auf einer Studiofläche von 2.000qm, dem Cardio- und Freihantelbereich, sowie einem umfangreichen Kursangebot (z.B. „Bauchkiller“, Pilates, Yoga, Spinning und vielem mehr). Selbstverständlich gehört eine Einweisung und die Betreuung durch zertifizierte Trainer auch zur Mitgliedschaft.

Unser heutiger Partner: Premium-Studio im Herzen Offenbachs - Fitness-Park

Sie möchten fit und gesund werden oder Ihre Fitness auf ein neues Level bringen? Dann ist der Fitness Park Offenbach genau der richtige Ort für Sie! In unserem modernen Fitnessstudio bieten wir Ihnen eine vielfältige Auswahl an Trainingsmöglichkeiten, motivierten Trainern und einer angenehmen Atmosphäre, die Sie bei Ihrem Weg zu einem gesunden und aktiven Lebensstil unterstützen. Unser Fitnessstudio befindet sich in zentraler Lage in Offenbach und ist mit modernster Ausstattung ausgestattet. Egal, ob Sie Ihr Herz-Kreislauf-System stärken, Muskeln aufbauen, Gewicht reduzieren oder einfach nur Stress abbauen möchten - bei uns finden Sie die passenden Geräte und Kurse, um Ihre Ziele zu erreichen.

Die umfangreiche Auswahl an Cardio- und Krafttrainingsgeräten ermöglicht es Ihnen, Ihr Training individuell zu gestalten. Unsere kompetenten Trainer stehen Ihnen jederzeit zur Seite und unterstützen Sie dabei, Ihre persönlichen Ziele effektiv und sicher zu erreichen. Ganz gleich, ob Sie Anfänger sind oder bereits Erfahrung im Fitnessbereich haben - bei uns sind alle willkommen! Für Abwechslung in Ihrem Training sorgen unsere vielfältigen Gruppenkurse. Ob energiegeladene Power Pump Kurse, entspannende Yoga-Stunden oder intensive Rückenschule - bei uns ist für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel etwas dabei. Unsere Kurse werden von erfahrenen Trainern geleitet, die Sie motivieren und Ihnen dabei helfen, das Beste aus Ihrem Training herauszuholen.

Fitness Park Offenbach: Ihr Weg zu einem gesunden und aktiven Lebensstil

Bei Fitness Park Offenbach legen wir großen Wert auf ein ganzheitliches Konzept für Ihre Gesundheit. Neben dem Fitnessstudio bieten wir Ihnen auch ein breites Angebot an Wellness- und Entspannungsmöglichkeiten. Entspannen Sie in unserer Sauna oder gönnen Sie sich eine Auszeit im Ruheraum. Bei uns steht Ihr Wohlbefinden im Mittelpunkt.

Überzeugen Sie sich selbst von unserem Fitnessstudio und besuchen Sie unsere Website. Hier finden Sie weitere Informationen zu unseren Angeboten, den Öffnungszeiten und unseren Preisen. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren Weg zu einem gesünderen Lebensstil zu beginnen und werden Sie Teil der Fitness Park Offenbach Community. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihr Leben positiv zu verändern! Besuchen Sie noch heute den Fitness Park Offenbach und starten Sie Ihr Fitnessabenteuer. Unser Team freut sich darauf, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten und Ihnen dabei zu helfen, Ihre Ziele zu erreichen.

Wie können Sie beim op-online.de Sommerferien Countdown teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Sommerferien Countdown-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich meist im Text zum jeweiligen Kalendertürchen oder auf der Partner-Website. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinnerin oder Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Tag einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

