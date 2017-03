Wegen Hallenabbau zunächst eingeschränkter Betrieb im Schwimmbad

Offenbach - Im Waldschwimmbad auf der Rosenhöhe laufen die Vorbereitungen auf die Sommersaison.

Letzter Badetag in der Traglufthalle ist für diese Wintersaison am Freitag, 31. März. Danach geht es an den Hallenabbau. Am 3. April startet das Schwimmbad zunächst eingeschränkt in die Freiluftsaison. Erst mit dem 25-Meter-Becken, das von den Mitgliedern des Betreibers EOSC täglich ab 6 Uhr und von der Öffentlichkeit ab 8 Uhr morgens bis 15 Uhr genutzt werden kann. Geschlossen ist das Schwimmbad allerdings am 1.,2.,9., 14. und 16. April. Wer 50-Meter-Bahnen ziehen möchte, muss sich bis zum 21. April gedulden. Dann ist die Traglufthalle abgebaut und das gesamte Bad wieder von 8 bis 20 Uhr für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet.

Die Preise bleiben unverändert, Erwachsene zahlen 4,50 Euro, Jugendliche 3,50 Euro und Kinder bis 6 Jahre 2,50 Euro. Auch die Familienkarte wird 2017 wieder angeboten. Mit dieser zahlen zwei Erwachsene und maximal drei Kinder im Alter von 2 bis 17 Jahren insgesamt zwölf Euro. Ebenfalls weiterhin genutzt werden kann der „Mondscheintarif“: Ab 18 Uhr sind alle Einzelkarten jeweils 1,50 Euro günstiger.

Weitere Infos gibt es auf der Internet-Seite des Badbetreibers Erster Offenbacher Schwimmclubs: www.eosc.de