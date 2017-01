Mit Sonderrechten auf dem Bürgersteig geparkt

Revierchef entlastet Verkehrsmeister der OVB

Offenbach - Michael Schmidt, der Chef des 1. Offenbacher Reviers, nimmt einen Verkehrsmeister der Offenbacher Verkehrsbetriebe in Schutz: Der OVB-Mann war über eine Leserzuschrift in den Ruf geraten, rücksichtslos auf dem Bürgersteig geparkt zu haben.

Polizist Schmidt macht darauf aufmerksam, dass zum Zeitpunkt der Beobachtung die Mühlheimer Straße wegen eines Unfalls länger gesperrt war. Folge war, dass Autofahrer sich Ausweichsstrecken suchten und sich so das Verkehrschaos bis nach Bürgel ausweitete. Das betraf dann auch die Buslinien. Laut Michael Schmidt reagieren die OVB auf solche Situationen, indem ein Verkehrsmeister sich ein Bild von der Lage verschafft: „In Abstimmung mit den Einsatzleitungen von Polizei und Feuerwehr versucht er dann vor Ort Maßnahmen zu ergreifen, um den Busbetrieb aufrechtzuerhalten.“

Für OVB-Autos gelten „im Rahmen der Aufgabenerfüllung Ausnahmegenehmigungen von der StVO und begrenzte Sonderrechte“, erläutert der Revierleiter. Diese umfassen auch ein Abstellen an sonst verbotenen Orten. In diesem Fall sei es für den Verkehrsmeister geboten gewesen, sich aufzuhalten, wo sich Offenbacher, Ketteler- und Langstraße treffen. weil er dort den Stau beider Richtungen im Blick hatte und auf Busse einwirken konnte.

Wer die Örtlichkeit kenne, wisse auch, dass dort legales Parken schon bei regulärem Verkehr nur schwer möglich sei und schon gar nicht bei einer extremen Verkehrssituation. Polizist Schmidt kann nachvollziehen, dass der Verkehrsmeister sein Einsatzfahrzeug in unmittelbarer Nähe brauchte: „Er musste den Betriebsfunk der OVB bedienen können, das geht nur im Fahrzeug und in dessen unmittelbaren Umfeld.“ Der Erste Polizeihauptkommissar Michael Schmidt räumt ein, dass die gewählte Parkmöglichkeit direkt an einem Zebrastreifen nicht die allerbeste Möglichkeit war: „Aber unter Würdigung der von mir geschilderten Gesamtumstände sehe ich da kein vorwerfbares Fehlverhalten des Verkehrsmeisters.“ (tk)