Sozialbericht: Mehr Offenbacher mit Arbeitsplatz

Von: Frank Sommer

Die Zahl der Einwohner mit einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz ist gestiegen. In der Innenstadt wohnen jedoch weiterhin die meisten Menschen, die staatliche Unterstützung beziehen. Archiv © Meidel

Die Stadt wächst weiter: Ende 2022 zählte Offenbach 143678 Einwohner, das sind 2,3 Prozent mehr als Ende 2020. Gleichzeitig scheint die Politik der Stadt der vergangenen Jahre aufzugehen, immer mehr Offenbacher gehen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Das zeigen die Zahlen aus dem am gestrigen Donnerstag vorgestellten Sozialbericht 2022.

Offenbach - Das Erfreuliche zunächst: Von 2020 bis Ende 2022 stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten um 6,1 Prozent auf 58815 Personen – hessenweit stieg die Quote nur um 3,3 Prozent. Gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote von 10,3 auf 8,3 Prozent im Vergleich zu 2020.

„Wir haben eine positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt“, sagt Kämmerer und Sozialdezernent Martin Wilhelm, „es gibt weniger Ein-Euro-Kräfte als zuvor: Wer heute einen Führerschein hat, hat inzwischen einen Job. Das war vor zehn Jahren nicht so.“

Tatsächlich steht Offenbach im Zehn-Jahres-Vergleich gut da. Was allerdings nicht heißt, dass alles eitel Sonnenschein ist: Auch wenn die Quote wie die der Anzahl von Beziehern von staatlicher Unterstützung sinkt, immer noch sind viele Menschen auf diese Zahlungen angewiesen. Da das Bürgergeld erst seit diesem Jahr gilt, ist in der Statistik von den Sozialgesetzbüchern (SGB) II und XII die Rede.

Mit 11,5 Prozent ist die Quote an Empfängern von Leistungen nach SGB II auf einem Zehn-Jahres-Tief: Zwischen 2012 und 2015 lag sie bei gut 18 Prozent. Im landesweiten Zehn-Jahres-Vergleich weist Offenbach als einzige Großstadt einen Rückgang bei den Bedarfsgemeinschaften auf. Gleichzeitig ist die Stadt immer noch knapp die hessische Großstadt mit der höchsten Anzahl an Bedarfsgemeinschaften: Ende 2022 gab es 6734, darunter 2724 mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren, entspricht 40,5 Prozent. Wiesbaden folgt mit 39,8 Prozent. Hessenweit liegt der Durchschnitt bei 39 Prozent, bundesweit bei 33,4 Prozent.

Die Auswirkungen des russischen Überfalls auf die Ukraine sind im Sozialbericht deutlich abgebildet: Während der Anteil an Menschen aus Marokko, Griechenland oder Bosnien und Herzegowina bei den SGB II-Bedarfsgemeinschaften deutlich zurückgeht, ist er bei Ukrainern in die Höhe geschnellt. Ebenso bei Menschen aus der Republik Moldau, die ebenfalls russische Aggressionen fürchtet.

Beim Blick auf die Verteilung der Menschen, die Sozialleistungen beziehen, fällt auf, dass wie zuvor die meisten in der Innenstadt zu finden sind. In Rumpenheim oder dem Hafengebiet ist deren Zahl besonders niedrig.

Ein besonderes Augenmerk im Sozialbericht legt Wilhelm auf das Thema Kinderarmut. Vor zehn Jahren war Offenbach noch bundesweit trauriger Spitzenreiter mit 32,4 Prozent, was Kinder unter 18 Jahren im SGB II-Bezug betraf. Das hat sich nun deutlich geändert, nun ist Offenbach nur noch auf Platz 42 mit einer Quote von 20,4 Prozent zu finden. Gelsenkirchen, vor zehn Jahren noch auf Platz Drei nimmt inzwischen die unrühmliche Spitzenposition ein.

In Hessen gibt es in Wiesbaden und vor allem in Kassel deutlich mehr Kinder, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. „Vor acht Jahren war noch jedes dritte Kind in Offenbach im Leistungsbezug, heute jedes fünfte Kind“, sagt Ralf Theisen von der Abteilung Sozialplanung der Stadt. „Wenn die Eltern in Arbeit sind, reduziert sich das Armutsrisiko für die Kinder deutlich“, betont Wilhelm.

Die Zahl der Menschen, die Sozialhilfe nach SGB XII beziehen, ist gegenüber dem Jahr zuvor auf 4009 Personen angestiegen, was ein Plus von 4,6 Prozent bedeutet. Bei zwei Dritteln davon reicht das Geld im Alter nicht, es wird Grundsicherung im Alter gezahlt.

