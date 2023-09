Offenbacher Jugendmigrationsdienst kritisiert Sparpläne der Bundesregierung

„Sparen am völlig falschen Ende“

+ © Schade Sie leisten wertvolle Arbeit im Jugendmigrationsdienst des Internationalen Bunds (IB) an der Bleichstraße. Von links: Mathias Roth, Alexej Geyer, Nese Eflanli. © Schade

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Veronika Schade schließen

Weitere schließen

Weniger Geld für Integration: Die Bundesregierung plant deutliche Kürzungen bei der Migrationsberatung. Demnach sollen nach dem aktuellen Haushaltentwurf die Mittel für Migrationsdienste ab dem kommenden Jahr um 30 Prozent gekürzt werden, für Jugendmigrationsdienste um 20 Prozent. Gar ganz gestrichen werden soll „Respekt Coaches“, ein dort angedocktes Programm zur Demokratiestärkung an Schulen.

Offenbach - Die Pläne sorgen deutschlandweit für Entsetzen bei den Wohlfahrtsverbänden. Auch in Offenbach, wo der Internationale Bund (IB ) Träger des Jugendmigrationsdienstes (JMD) ist. Gerade mal drei feste Mitarbeiter, davon zwei mit Vollzeitstellen, und eine freie Mitarbeiterin gehören zum Team. Und die sind jetzt schon voll ausgelastet – Tendenz steigend. Wie sollen sie ihre Arbeit leisten, wenn auf einmal ein Fünftel des Geldes fehlt? „Wir sind selbst ratlos, wie es weitergeht. Wo kürzen wir? Sollen wir die Sprachkurse reduzieren? Die Unwissenheit ist eine Qual“, sagt Sozialberaterin Nese Eflanli.

Mehr als 140 Klienten hat sie zusammen mit ihrem Kollegen Alexej Geyer als „Langzeitfälle“ im vergangenen Jahr betreut, dazu kommt eine Vielzahl an Erst- und Kurzberatungen. „Wir sind keine Flüchtlingsberatung“, räumen die beiden mit einer häufigen Fehlannahme auf – denn sie dürfen nur Menschen mit gefestigtem Bleibestatus beraten. „Die meisten, die zu uns kommen, sind zugewanderte EU-Bürger.“ Vor allem aus Bulgarien und Rumänien, aber auch Spanien und Griechenland.

Die Zielgruppe des JMD sind junge Leute zwischen zwölf und 27 Jahren. Und zwar nicht diejenigen, die gerade erst ins Land gekommen sind, sondern diejenigen, die hier bereits leben. Ihnen soll der Zugang zum Erwerbsleben ermöglicht werden. Da geht es um Dinge wie die Anerkennung von Abschlüssen, Unterstützung bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche, Orientierung im deutschen Bildungssystem und Arbeitsmarkt, Spracherwerb und Kommunikationstraining. „Wir sichern die Fachkräfte von morgen“, sagt Geyer. Und das sei ja genau das, was die Politik verlange – und dabei immer wieder betone, es gehe nicht ohne Zuwanderer. „Aber dann gleichzeitig dafür die Mittel zu streichen, ist absolut unverständlich.“

Die Klienten werden oft über Jahre begleitet, es entsteht ein Vertrauensverhältnis. „Da kommen Fragen zu allem, von häuslicher Gewalt bis zu Schwangerschaft“, berichtet Eflanli. Zusätzlich beraten sie und ihr Kollege auch die Eltern, was in die Statistik nicht mit einfließt. „Wir sind sozusagen Mädchen für alles, unsere Arbeit ist sehr vielfältig“, so Geyer.

Mit dem Ukrainekrieg haben seine Aufgaben nochmals deutlich zugenommen, er berät ukrainische Flüchtlinge in russischer Sprache. Diese müssen in der EU kein Asylverfahren durchlaufen, haben sofort ähnliche Rechte wie anerkannte Flüchtlinge. Der Sozialberater erwartet, dass ihre Zahl steigen wird. „Die Menschen sehen dort keine Zukunft mehr für sich. Diejenigen, die schon hier sind, wollen bleiben. Und Arbeit finden.“

Demokratische Werte zu vertreten, gegen Diskriminierung einzustehen – das sind die Ziele des Antiradikalisierungs-Programms „Respekt Coaches“, an dem sich auch vier Schulen in Offenbach beteiligen. „Die Themen unterscheiden sich deutschlandweit, sind etwa in Brandenburg anders als in Offenbach“, weiß Koordinator Mathias Roth. „Hier geht es vor allem um Homophobie, Geringschätzung von Frauen, Cybermobbing.“ Der Bedarf sei enorm, die Nachfrage steigend, das Programm vom Familienministerium evaluiert. Dass die Mittel plötzlich auslaufen, sei ein großer Verlust.

Die Regierung spare zwar Geld ein, doch am falschen Ende und zulasten von Städten wie Offenbach, sind alle überzeugt: „Der Integrationsprozess wird verlangsamt, auf jeden Fall erschwert. Das produziert im Endeffekt viel höhere Kosten.“

Eine Podiumsdiskussion zum Thema „Eingewandert und was dann? Ohne Migrationsdienste geht es nicht“ findet am Mittwoch, 13. September, um 17 Uhr im Else-Herrmann-Saal (Goerdelerstraße 1) statt. Zu Gast sind Vertreter aus Wohlfahrtsverbänden sowie der Stadt- und Landespolitik.

Von Veronika Schade