Sparkasse gibt eigene Filiale auf

Offenbach - Die Sparkasse Offenbach legt ihre Filiale in Rumpenheim mit der in Bürgel zusammen. Ab Dezember wird dann eine Beratung nur noch in der Langstraße angeboten, wohin die Mitarbeiter versetzt werden. Von Frank Pröse

Fürs alltägliche Bankgeschäft der Kundschaft bleibt in Rumpenheim eine Selbstbedienungs-Stelle, die mit ihren multifunktionalen Terminals in den Räumlichkeiten der Volksbank Maingau in der Scharfensteinerstraße untergebracht wird. Die Automaten beider Institute werden ohne zusätzliche Kosten auch wechselseitig genutzt werden können, wie Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Guido Braun mitteilt. Laut Braun reagiert die Sparkasse mit dieser organisatorischen Veränderung auf den digitalen Wandel und dessen Auswirkungen auf das klassische Bankgeschäft. Immer häufiger würden mobile Dienste für den Zahlungsverkehr sowie Angebote der Internetfiliale genutzt.

Das führe dazu, dass in den Filialen vorwiegend Beratungsleistungen nachgefragt würden, für die immer öfter auch Termine vereinbart werden müssten, erläutert der Sparkassen-Chef. Außerdem erforderten neue gesetzliche Regelungen zum Verbraucherschutz beim Wertpapierhandel oder bei Hypothekenkrediten zunehmend eine Spezialisierung der Kundenberater. Solche Spezialisten könne eine Sparkasse in der Offenbacher Größenordnung nicht in allen ihren Filialen vorhalten. Die Herausforderungen an die Sparkasse Offenbach mit ihrem nur 20 Quadratkilometer großen Geschäftsgebiet machen es laut Guido Braun notwendig, die verschiedenen Standorte der zehn mit personal besetzten Filialen (inklusive Hauptstelle) und der acht SB-Center kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Ziel sei es, die Beratungsqualität zu steigern und dabei die Servicequalität nicht zu vernachlässigen.

Braun: „Das bedeutet für uns auch, dass es kein Offenbacher länger als etwa 1000 Meter zu einem Beratungs- oder SB-Center der Sparkasse haben sollte. Die Sparkasse ist zwar weiterhin nicht an jeder Straßenecke vertreten, wird aber auch künftig in jedem Fall gut zu Fuß zu erreichen sein.“ Das soll nach den Angaben von Braun möglichst auch Maxime für weitere Veränderungen am Filialnetz sein, für die es erste Überlegungen gibt, deren Umsetzung aber nicht vor 2018/19 erfolgen dürfte.

Keine Überlegungen gibt es laut Braun, bei den Kunden am eigenen Automaten Gebühren fürs Geldabheben zu kassieren. In den letzten Wochen hatten sich jede zehnte Sparkasse und jede siebte Volksbank entschlossen, eine solche Abgabe einzuführen, weil es im Zinstief für die Branche immer schwieriger geworden sei, die Kosten des Bargeldverkehrs quer zu subventionieren.

