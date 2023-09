Sparkasse in Offenbach schließt Privatkunden aus, das Serviceangebot bleibt aber gleich

Von: Christian Reinartz

Nur noch für Firmenkunden: Hinweisschilder in der Hauptfiliale der Sparkasse Offenbach haben zahlreiche Privatkunden verunsichert. © P

Die Hauptfiliale der Sparkasse am Offenbacher Marktplatz bedient künftig nur noch Firmen- und Geschäftskunden an der dortigen Kasse. Das sorgt bei den Privatkunden für mächtig Ärger.

Offenbach – Eine Ankündigung der Offenbacher Sparkasse im Foyer ihrer Hauptfiliale am Marktplatz sorgt derzeit für Verdruss bei vielen Offenbachern. Demnach werden an der Kasse des Geldinstituts ab dem 15. September nur noch Firmen- und Geschäftskunden bedient. Das heißt: Privatkunden müssen zukünftig auf diesen Service verzichten.

Offenbar ist diese Nachricht für viele Offenbacher ein regelrechter Schock. Allein die Redaktion erreichten deswegen zahlreiche erboste Zuschriften und Anrufe. Auch in den sozialen Medien ist die Reduzierung des Sparkassen-Service ein mitunter hoch emotional diskutiertes Thema.

Sparkassenkundin Amelie T. ist wegen der Ankündigung regelrecht sauer. „Ich finde, es ist eine Frechheit der Sparkasse, diesen Service zu streichen“, sagt sie mit bebender Stimme. Sie selbst, aber auch viele ihrer Bekannten würden mit den Geldautomaten auf Kriegsfuß stehen. „Ich hole deswegen seit Jahrzehnten auf diesem Weg mein Geld bei der Bank ab“, sagt sie. „Ich bin 85 und soll jetzt gezwungen werden, das zu ändern, weil die Sparkasse ein paar Euro sparen will.“ Leser Werner Hessen reagiert auf die Einschränkung mit Zynismus: „Das sind keine Fake News. Steht im Kassenbereich für Privatkunden. Demnächst gesperrt.“

Auch ein Offenbacher Gastronom, der Kunde der Sparkasse ist und sich mit einem Foto der Beschilderung an die Redaktion gewandt hat, moniert die Änderung. Er sei zwar selbst nicht betroffen, halte es aber für den Grundauftrag der Sparkassen, diesen Service gerade für ältere Menschen vorzuhalten. „Wenn die Deutsche Bank oder die Commerzbank das getan hätten, hätte ich das ja noch verstehen können. Aber dass die Sparkasse das macht, obwohl die Menschen da draußen ihr Kerngeschäft sind, halte ich für eine fatale Fehlentscheidung.“

Ein Hinweisschild im Foyer der Sparkassen-Hauptfiliale in Offenbach macht auf die Änderung aufmerksam. © P

Als unsere Redaktion bei Sparkassensprecher Manfred Bernjus nachhakt, bestätigt er die Sparmaßnahme in der Hauptfiliale. Allerdings bemüht er sich gleich mit einem Missverständnis aufzuräumen. Viele Menschen haben ihm zufolge die Ankündigung einfach nur missgedeutet. „In Zukunft können zwar Privatkunden nicht mehr den Kassenschalter nutzen“, erklärt Bernjus die Änderung. „Aber sie können an unseren Serviceschaltern weiterhin dieselben Geschäfte tätigen wie zuvor.“ Einzige Änderung: Die Kunden würden ihr Geld zukünftig aus einem Geldautomaten bekommen.

Und das soll, laut Bernjus, so funktionieren: Der Kunde geht an den Schalter und sagt, dass er etwa 200 Euro von seinem Konto abheben möchte. Danach wird er vom Sparkassenpersonal gefragt, in welcher Stückelung das Geld benötigt wird. Sodann wird die gewünschte Auszahlung am Geldautomaten veranlasst. „Unsere Mitarbeitenden begleiten die Kunden sogar zum Automaten“, verspricht er. Die Änderung bestehe also lediglich darin, dass die Kunden ihr Geld nicht mehr von einem Mitarbeiter am Schalter abgezählt bekämen.

Warum sich die Sparkasse zu diesem Schritt entschlossen hat, begründet Manfred Bernjus zum einen mit einer Vereinheitlichung dieses Services, den anderen Sparkassen schon anbieten würden. „Zum anderen haben wir, wie alle anderen Branchen auch, mit Personalmangel zu kämpfen.“