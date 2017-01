Sparzwang brachte zwei Fahrer-Klassen

Hier kommt keiner raus: Die Streikenden haben die Ausfahrt des OVB-Depots an der Hebestraße mit zwei Gelenkbussen blockiert. So sind nur Fahrzeuge unterwegs, die vorher auf der Straße waren. Für die weiter bedienten Linien 108 und 120 hat das Subunternehmen Mainbus einen Vertrag – aber nur für diese.

Offenbach - Seit 2004 werden Fahrer auf Offenbacher Buslinien unterschiedlich entlohnt. Von Thomas Kirstein

Als Teil eines 1999 in Gang gesetzten Einsparprozesses („Restrukturierung“) taten sich die defizitären Offenbacher Verkehrsbetriebe (OVB) mit der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) zusammen und gebaren zwei Töchter namens Mainmobil (einmal Offenbach, einmal Frankfurt). Für deren Fahrer gibt es weniger Geld und Versorgungsleistungen als für die noch nach dem Öffentlichen-Dienst-Tarif bezahlten Kollegen der OVB. Diese Gruppe wird immer kleiner, 45 Fahrer sind es noch. 95 müssen sich hingegen mit den Sätzen des Landesverbands Hessischer Omnibusunternehmer begnügen. Die Differenz auszugleichen, ist Ziel des von der Gewerkschaft Verdi ausgerufenen Streiks.

Obwohl momentan keine detaillierten Zahlen erhältlich sind, lässt sich durch einen groben Vergleich feststellen: Welten liegen nicht zwischen den Grundvergütungen für die beiden Fahrer-Klassen. Das im unteren Bereich um die 2000 Euro liegende, sich durch diverse Zuschläge steigernde Basisgehalt dürfte um nicht mehr als 120 Euro auseinanderliegen.

Themenseite zum Busfahrer-Streik

Deutlicher sieht es bei den Zuwendungen fürs Alter aus: OVBler kommen in den Genuss der Zusatzversorgungskasse des öffentlichen Dienstes, Mainmobilisten gehen leer aus. Dafür haben sie nach bestimmten Dienstjahren drei Tage mehr Urlaub. Der Zwang zur Kostensenkung ergab sich für die OVB besonders vor der Drohkulisse, dass die Stadtwerke-Tochter die örtlichen Buslinien über eine europaweite Ausschreibung an Konkurrenten verlieren könnte – das wäre ihr Aus gewesen.

Das Anbieten der Strecken auf internationalem Markt wurde verhindert, indem die OVB nachwiesen, nach festgelegten Maßstäben ein wirtschaftlich gut geführtes Unternehmen zu sein. Im vergangenen Jahr hat der Magistrat die Konzession bis 2025 im so genannten Inhouse-Verfahren verlängert.

Busstreik in Hessen: Bilder Zur Fotostrecke

Stadtkämmerer und Beteiligungsdezernent Peter Freier äußert zwar Verständnis für die Streik-Motivation der Mainmobil-Busfahrer, sagt aber, die Entlohnung sei nicht Sache der Politik, sondern der Tarifpartner. Die Stadt schieße jedes Jahr mehr als sieben Millionen Euro für den öffentlichen Nahverkehr zu; die günstige Zinsentwicklung und die Dieselpreise machten es möglich, dass die absolute Obergrenze von acht Millionen nicht ausgeschöpft werden müsse.

„Der Aufwand, der an der Stadt hängen bleibt, muss vertretbar sein,“, sagt der Christdemokrat. Das Land hingegen müsse stärker in die Finanzierung der öffentlichen Beförderung einsteigen – auch vor dem Hintergrund zusätzlicher Verkehrsplan-Komponenten für die Luftreinhaltung in Innenstädten, die eine Ausweitung des ÖPNV nötig machten.