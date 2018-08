Offenbach - Der Baubeginn für das neue Polizeipräsidium Südosthessen hat sich besonders wegen Rechtsstreitigkeiten um Jahre verzögert.

Jetzt wird es am Offenbacher Buchhügel offiziell ernst: Am kommenden Montag wollen die Offiziellen den symbolischen ersten Spatenstich tätigen. 2020 sollen die 800 Beamten in das 400-Millionen-Projekt einziehen können. Verkehrsteilnehmer dürften die Bautätigkeit zu spüren bekommen: Für die künftige Hauptzufahrt wird in den nächsten drei Wochen auf der Mittelinsel des Spessartrings ein Durchstich zum Abbiegen aufs Polizeigelände angelegt. Zu diesem Zweck werden die Fahrspuren verschwenkt. Um alle Spuren für den Verkehr beibehalten zu können, entfallen die Parkstreifen. J tk.