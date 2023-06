„Ein guter Tag für Offenbach“: Spatenstich für Samson

Von: Frank Sommer

Los geht es mit dem „Main Change“: Stadtspitze und Samson-Vorstand, Aufsichtsrat und Aktionärsvertreterin beim Spatenstich. © Sommer

„Main-Change“ nennt das Unternehmen Samson die Verlagerung der Produktion und Verwaltung von Frankfurt nach Offenbach. Am Dienstag erfolgte der erste Spatenstich.

Offenbach - „Unser Land leidet unter Mutmangel“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Nikolaus Hensel, „Samson ist die Ausnahme unter den Verzagten: hier wird Zukunft gestaltet.“ Der Umzug sei das größte Investitionsvorhaben in der Firmengeschichte. Am bisherigen Standort in Frankfurt sei Wachstum nicht möglich gewesen, betont Aktionärin Edith Sandvoss, die den Umzug als „Zeitenwende“ für das Unternehmen bezeichnet.

Während Hensel wie Sandvoss für Offenbach voll des Lobes sind, muss die Frankfurter Stadtspitze Kritik einstecken: Während Offenbach Weitblick gezeigt habe, hätte Frankfurt diesen vermissen lassen, sind beide sich einig.

Umzug nach Offenbach war für Samson gar nicht geplant

„Ein guter Tag für Offenbach“, sagt Oberbürgermeister Felix Schwenke, denn der Umzug bedeutet nicht nur neue Arbeitsplätze für die Stadt, sondern verspricht – wenn auch erst in der Zukunft – Gewerbesteuereinnahmen.

Für die oft kritisierte Offenbacher Stadtverwaltung sei dieser Meilenstein das Zeichen, dass sie „leistungsstark“ sei, sagt Schwenke. Gleichwohl noch große Aufgaben vor ihr liegen, denn für Samson und Bio-Spring, die ebenfalls auf den Innovationscampus ziehen, wird eine Verbindungsstraße von der Mühlheimer Straße zur Bundesstraße 448 benötigt, deren Planung noch läuft.

Der Umzug nach Offenbach war, wie Oberbürgermeister Schwenke und der Samson-Vorstandsvorsitzende Andreas Widl verraten, zunächst gar nicht geplant. Als Schwenke am 29. April 2020 bei Widl vorsprach, um ihm das Entwicklungsgelände vorzustellen, habe Widl erklärt, dass er sich über das Interesse freue, aber „so ein großer Umzug nach Offenbach ist nicht unser Plan A“. Es sollte anders kommen, wie die Entwicklung zeigte.

Samson kommt nach Offenbach: Erste Bauphase bis Sommer 2026

Nun muss es schnell gehen: Vergangene Woche, am 13. Juni, erteilte die Stadt dem Unternehmen Baurecht, nach dem jetzt erfolgten Spatenstich wird mit Hochdruck am dem Neubau gearbeitet, denn bereits zum 1. April kommenden Jahres sollen die neuen Gebäude bezogen werden. „Zum 1. August 2024 startet die Produktion der Elektrokomponenten in Offenbach“, sagt Sven Donner, Projektleiter des Umzugs. Momentan liege man gut im Zeitplan, für die Stadt hat Donner nur Lob übrig. Allein vom Regierungspräsidium Darmstadt fehlt noch eine Freigabe, nämlich für den Eingriff in den Boden.

Nach dem Ende der ersten Bauphase startet die zweite: „Im Juni 2026 soll die abgeschlossen sein, ab Juli 2026 erfolgt die komplette Produktion von Offenbach aus“, sagt Donner.

Samson verfolgt dabei ambitionierte Ziele, wie Widl im vergangenen Jahr im Interview mit unserer Zeitung betonte: Man wolle eine Vorzeigefabrik in puncto Nachhaltig bauen. So soll der Gesamtenergiebedarf von derzeit 32 GWh um ein Drittel gesenkt, die Produktionswege der Ventile von momentan elf auf einen Kilometer in der Fabrik verringert werden. „Durch Photovoltaik und elektronische Energiespeicher streben wir an, zu mindestens 50 Prozent autark in der Energieversorgung zu werden“, sagt Widl.

Andere Unternehmen zeigen sich angetan von „Main Cange“: „Ihr seid eine coole Truppe“, habe etwa das BASF-Management die Pläne kommentiert Den Offenbachern wolle das Neu-Unternehmen gute Nachbarn sein, wird betont. So grüßt Samson die Offenbacher mit „Ei gude“-Plakaten vom Bauzaun aus während der Bauzeit. (Frank Sommer)