SPD für Alkoholverbot an Ecke Herrnstraße/Geleitsstraße

Offenbach - In der Opposition will die SPD nun geschickterweise erreichen, woran sie und ihr Ordnungsdezernent Felix Schwenke sich in der Koalition mit bremsenden Grünen einst die Zähne ausgebissen haben: die untragbare Situation an der Ecke Herrnstraße/Geleitsstraße ändern. Von Matthias Dahmer

„Die Ecke gilt seit einigen Jahren als Ort mit einer erhöhten Präsenz häufig alkoholisierter Gruppen. Immer wieder gibt es Vandalismus-Schäden, hinzu kommen Ruhestörungen insbesondere in den sommerlichen Nachtstunden“, berichtet Fraktionschef Andreas Schneider Bekanntes. Die Lebensqualität der Anwohner werde dadurch gemindert, auch sei bei Passanten oftmals das subjektive Sicherheitsgefühl beeinträchtigt. In einem aktuellen Antrag will die SPD nun verschiedene Maßnahmen prüfen lassen, die den Platz beruhigen könnten: An erster Stelle steht dabei ein Alkoholverbot für das Areal. Dazu soll die Ordnungspolizei auch in den Abend- und Nachtstunden häufiger kontrollen. Schließlich versprechen sich die Sozialdemokraten Verbesserungen durch eine stärkere Beleuchtung der Ecke sowie durch den Abbau der Sitzgelegenheiten. „Egal, was nach einer Prüfung umgesetzt werden kann, es muss sich etwas tun an der Stelle – das steht fest“, so Schneider.

Darüber war sich die SPD schon bei einem Parteitag im März 2015 einig. Nur: In Sachen Umsetzung von Maßnahmen, insbesondere eines Alkoholverbots, herrschte schon damals Skepsis. Dieser lag die Haltung des grünen Koalitionspartners zugrunde, der aus grundsätzlichen Erwägungen ein solches Verbot ablehnte. So blieb der Vorstoß im Stadium der Prüfung stecken, flankiert von der Ansicht im Ordnungssamt, dass ein solches Verbot rechtlich nicht durchsetzbar sei. Dass andere hessische Kommunen solche Bedenken nicht quälen und Alkoholverbote etwa in Wiesbaden, Fulda oder Kassel funktionieren, wie die SPD jetzt auch in ihrem Antrag anführt, beirrte die Stadtverwaltung nicht.

Beifall fürs geplante Verbot gab’s 2015 von der CDU, die daran erinnerte, sie habe schon 2011 die Situation in der Herrnstraße angeprangert. Mit Spannung darf erwartet werden, wie sich nunmehr in der Tansania-Koalition vereinte Christdemokraten und Grüne mit ihrem grünen Ordnungsdezernenten Peter Schneider bei dem Thema positionieren.