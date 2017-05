Antrag auf Alkoholverbot an der Geleitsstraße abgelehnt

Offenbach - Für das Areal, wo Geleits- und Herrnstraße aufeinandertreffen, fordern Anwohner und benachbarte Gewerbetreibende seit Jahren ein härteres Durchgreifen der Politik. Im Stadtparlament hat die SPD nun ein Alkoholverbot für dieses Gebiet vorgeschlagen. Von Sarah Neder

Dagegen stimmte nicht nur die Tansania-Koalition. Vor allem bei gutem Wetter ist es ein tägliches Bild: An der Geleitsstraße / Ecke Herrnstraße treffen sich meist schon gegen Mittag Menschen zum Biertrinken. Mit dem Alkohol- steigt oft auch der Geräuschpegel, Anwohner und Passanten fühlen sich gestört – vom Lärm und von leeren herumstehenden Glasflaschen. Gegen diese Situation wollte die SPD nun mit radikalen Maßnahmen vorgehen. Fraktionsvorsitzender Andreas Schneider fordert bei der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend ein begrenztes Alkoholverbot für diese Stelle in der Innenstadt. „Da wird vor einer Grundschule getrunken“, betont er die missliche Lage.

Mit diesem Verbot müsse auch eine höhere Präsenz von Ordnungskräften einhergehen. Die Stadtpolizei soll häufiger kontrollieren, bei Verstößen gegen den Promille-Stopp Platzverweise erteilen. An der SPD-Idee, auch mit stärkerer Beleuchtung und dem Abbau der dortigen Sitzgelegenheiten gegen die Trinktreffs vorzugehen, stört sich Linken-Mitglied Peter Schnell. „Ich muss aufpassen, bei diesem Thema nicht zu emotional zu werden“, sagt er, als er mit hochrotem Kopf in die Bütt tritt. Schnell habe wenig Verständnis für die Maßnahmen, seien die Menschen, die sich dort aufhielten, doch Bürger der Stadt Offenbach. „Anwohner müssen mit dem Lärm leben können oder ansonsten woanders hinziehen“, sagt er. Der Linke sieht die Situation keinesfalls als problematisch und mutmaßt, die SPD wolle mit den vorgeschlagenen Maßnahmen vielmehr „bestimmte Personengruppen loswerden, die man nicht haben will“.

Grundsätzlich nicht anderer Meinung als die Sozialdemokraten ist CDU-Stadtverordneter Andreas Bruszynski: „Da ist ein Problem, das gelöst werden muss.“ Er bewertet ein begrenztes Alkoholverbot jedoch aus rechtlichen Gründen als problematisch. Andere Kommunen wie die Stadt Marburg seien bereits daran gescheitert, einen solchen Paragrafen in ihre Gefahrenabwehrverordnung aufzunehmen.

Der juristisch versierte Christdemokrat schlägt vor, sich lieber an bereits vorhandenen Regelungen zu bedienen. „Denn es scheint mir fern, pauschale Verbote für alle Bürger anzuordnen, um eine Minderheit dazu zu bringen, sich regelkonform zu verhalten“, argumentiert Bruszynski.

Der Grüne Tobias Dondelinger sieht in dem SPD-Antrag den falschen Therapieansatz: „Haben Sie schon mal versucht, Bauchschmerzen mit einem Pflaster zu behandeln? Das funktioniert nicht“, sagt er. Statt den Menschen die Bänke „unterm Hintern wegzuziehen“, müsse man etwas an der Situation der Leute ändern, fordert er.

Der später von der Mehrheit beschlossene Änderungsantrag der Tansania-Koalition will sich der Problematik eher mit weichen Mitteln nähern. In den kommenden drei Monaten soll der Magistrat gemeinsam mit dem Quartiersmanagement prüfen, welche Schritte sinnvoll sind, um das Sicherheitsgefühl an der Geleitsstraße zu verbessern.

