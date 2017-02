Nominierung mit Schulz-Effekt

Offenbach - Die SPD hat ihren Parteichef Felix Schwenke als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl nominiert. Bei einer Mitgliederversammlung votierten am Samstag 82 von 85 Stimmberechtigten für den 37-Jährigen, der einziger Bewerber war. Zuvor hatte es für ihn prominente Unterstützung gegeben. Von Matthias Dahmer

Der Ort der Krönungsmesse, es ist der Schulungssaal der Gießerei von manroland, ist mit Bedacht gewählt: Er verweise auf die Wurzeln der Sozialdemokratie in der Industriearbeiterschaft, er stehe für Offenbach als Stadt der Druckmaschinen, und bei manroland habe er im Semesterferienjob seine „erste Mark“ verdient, wird der Kandidat später erläutern. Die Stimmung unter den Offenbacher Genossen ist prächtig, der Schulz-Effekt fast greifbar. Den spricht auch Schwenkes prominentester Fürsprecher, Thorsten Schäfer-Gümbel, Chef der Hessen-SPD und stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei, an. Wider erwarten sei die SPD mittlerweile die „Partei der guten Laune“ . Weit über 600 Neueintritte habe die hessische SPD seit Mitte Januar zu verzeichnen, bundesweit seien es mehr als 6000, rechnet Schäfer-Gümbel vor. Dass Felix Schwenke der geeignete Kandidat sei, habe er in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt, so Schäfer-Gümbel. „Wir haben gesehen, Felix zieht hinaus in die Welt und kommt mit mehr Geld für Offenbach zurück.“ Dabei sei er „kein Problemsucher, sondern ein Problemlöser.“

+ Unterstützer für Schwenke: SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel. © Dahmer Auch aus den Reihen der Offenbacher Sozialdemokraten, bei denen er nicht immer unumstritten war, wird der Kandidat mit Lob überschüttet. Man werde mit Schwenke die Tradition fortsetzen, dass die SPD den Oberbürgermeister in Offenbach stelle, ist sich Heike Habermann sicher. Walter Suermannn, der von 1980 bis 1986 Oberbürgermeister war, solle das einzige „christdemokratische Intermezzo“ bleiben. Wie zuvor schon Schäfer-Gümbel nimmt sie die Tansania-Koalition ins Visier: Die eine lediglich der Hass auf die Sozialdemokratie, das sei keine Basis für die nächsten Jahre. Mit Blick auf die CDU-Kandidatin Jutta Nothacker befindet Habermann, es reiche nicht aus, Offenbach zu kennen, man müsse Offenbach auch können, sprich, etwas über die Seele der Stadt wissen.

SPD-Fraktionschef Andreas Schneider bescheinigt Schwenke die Gabe, viele Generationen anzusprechen, Gabriele Türmer formuliert, man habe nicht die Wahl, sondern den Auftrag, Schwenke zu nominieren. Von einer „Kultur der Zuversicht“, die Schwenke in die Partei hineintrage, spricht Harry Neß. Und er ist überzeugt: „Felix gewinnt im ersten Wahlgang.“ Zumindest am Samstagvormittag ist kein zweiter nötig: 82 von 85 Stimmberechtigten votieren in geheimer Wahl für den Kandidaten. Es gibt eine Enthaltung, eine Nein-Stimme und einen ungültigen Stimmzettel. 97,6 Prozent seien eine geniale Rückendeckung, damit habe er nicht gerechnet, jubelt Schwenke unter dem Applaus der Anwesenden.

Schon zuvor, am Ende seiner kämpferischen halbstündigen Rede, die auf der Tagesordnung als „Kandidatenvorstellung“ vermerkt ist, gibt es für ihn stehende Ovationen. In seiner Bewerbung betont der 37-Jährige die Kernbotschaft an die Wähler: Die wichtigsten Ziele seien, die Stadt wirtschaftlich zu stabilisieren und den sozialen Zusammenhalt zu sichern. Er glaube an diese Stadt, und in keinem anderen Amt als dem des Oberbürgermeisters könne er den Kampf um Respekt für Offenbach besser führen. Dabei verstehe er sich als der „Teamkapitän des Teams Offenbach“.

Zu den konkreten Zielen, die er sich als OB setze, gehöre mit Blick auf den sozialen Zusammenhalt, dass die GBO wieder Wohnungen baue. Ausdrücklich nennt er als Standort das Gelände des SC Bürgel an der Frankenstraße. Die Wirtschaftsförderung bleibe bei ihm Chefsache, er werde weiter um Entlastungen bei den Sozialausgaben kämpfen, an der Dauerbaustelle Innenstadt als Einkaufsstadt müsse weitergearbeitet werden. Schwenke will unter dem Stichwort „Zukunftssfähigkeit“ ein Projekt „Smart City“ starten, bei einem Bürgerforum sollen alle mitreden dürfen. Der Kandidat berichtet zudem davon, dass sich eine Wählerinitiative für ihn gründen wird. Schon jetzt hätten sich 150 Personen dafür registrieren lassen.