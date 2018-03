SPD wählt neuen Vorstand mit Christian Grünewald an der Spitze

Offenbach - Eine einzige Enthaltung verhindert, dass sich der neue Offenbacher SPD-Vorsitzende Dr. Christian Grünewald mit dem tragisch gescheiterten Parteichef Martin Schulz auf einer Ebene steht: Von Thomas Kirstein

Nicht mit 100, sondern „nur“ mit 98,4 Prozent wählen ihn seine Genossen am Samstag an die Spitze. Der einer Offenbacher Metzgersfamilie entstammende promovierte Chemiker ging beim Jahresparteitag im Hainbachtal in ein Rennen mit von vornherein klarem Ausgang. Der bisherige Stellvertreter des Unterbezirkschefs Felix Schwenke wurde dessen designierter Nachfolger, als Schwenke am 21. Februar das Amt des Oberbürgermeisters antrat. Überraschend – auch für den gerührten Gekürten – war lediglich die Eindeutigkeit: Von 61 Delegierten sagten 60 vorbehaltlos ja zu ihm.

Mit dem 38-jährigen Schul- und Jahrgangskameraden des Oberbürgermeisters bleibt es bei der Verjüngung der Offenbach SPD, die 2010 konsequent mit dem Übergang von Stephan Wildhirt (Jahrgang 1954) auf Schwenke eingeleitet wurde.

So ist das Durchschnittsalter der neu gewählten dreiköpfigen Spitze um gut zehn Jahre gesunken. Als Stellvertreter hat Christian Grünewald nun die Landtagskandidatin Nadine Gersberg (40) an der Seite sowie den Juso-Vorsitzenden Philipp Türmer: Der ist, seit dem 1. Januar, erst 22 und ersetzt die kurzfristig verzichtende Maria Böttcher (51).

Der Jugendrausch der Offenbacher Sozialdemokratie manifestiert sich in weiteren Zahlen und Personen. Fraktionschef Martin Wilhelm ist 31, der neue Kassierer Maurice Skowronek 32. Von 107 Delegierten und ihren Ersatzleuten sind 36 unter 40, davon 19 noch keine 30. Um 30 Mitglieder auf 580 hat die Partei im vergangenen Jahr zugenommen; 130 gehören den Jusos an.

Die sind engagiert und selbstbewusst. Ihr Vorsitzender Türmer lässt bei seiner Vorstellungsrede keinen Zweifel daran, dass sich die jungen Genossen ein Gutteil des deutlichen Erfolgs bei der OB-Direktwahl ihrem sehr direkten Wahlkampf zumessen: nachts auf Kneipentour, morgens am Parteistand. „Wenn es in der Bundes-SPD einen Zusammenhalt wie in Offenbach gäbe, wäre die Bundestagswahl anders ausgefallen“, sagte Türmer.

Eifer und gegenwärtige Harmonie bilden ein Potenzial, auf das der neue Vorsitzende zurückgreifen will. „Die Offenbacher SPD ist stabil, geschlossen und absolut kampagnenfähig. Das werden wir als nächstes bei der Landtagswahl im Oktober mit Nadine Gersberg beweisen“, sagt er im Rechenschaftsbericht des Vorstands. In einer ruhigen polemikfreien Rede spannt der Offenbacher einen Bogen von der kläglichen Lage der SPD im Bund bis zu der trotz Verantwortungsverlust wesentlich erfreulicheren Situation in Offenbach.

Grünewald, auch Stadtverordneter, betonte, dass der Begriff soziale Gerechtigkeit mit Leben gefüllt werden müsse. Der Naturwissenschaftler nennt sich selbst einen „pragmatischen, auch ökonomisch denkenden Linken“. Wichtig sei, was der Mehrheit der Bevölkerung helfe. Im Gespräch mit unserer Zeitung offenbart er, dass er ein „idealistisches und ein bodenständiges Herz“ besitze. Das eine schlage für die Chancen für alle, das andere für die Überzeugung, dass sich Leistung für alle rentieren müsse.

Bei der Landtagswahl gehe es etwa unter anderem um echte Kostenbefreiung bei den Kitagebühren, sagte Grünewald: „Dabei dürfen die Städte und Gemeinden nicht wie so oft auf den Kosten für Versprechungen der Landesregierung sitzen bleiben.“

Christian Grünewald hat eine befriedete Offenbacher SPD übernommen. Graben- oder Generationskämpfe treten nicht zutage. Im Gegenteil: Die Möglichkeit zur Aussprache verstreicht beim Parteitag ungenutzt.