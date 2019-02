SPD: 18 Millionen Euro Sparpotenzial bei Grundsteuer 

Offenbach – Nach einer Berechnung der SPD hat der Offenbacher Haushalt genug Einsparpotenzial, damit die Erhöhung der Grundsteuer geringer ausfallen könnte. Von Steffen Müller

In Zahlen heißt das: Bis 2022 könnten laut den Sozialdemokraten im Ergebnishaushalt 18 Millionen Euro gespart werden, rund 4,5 Millionen im Jahr. Durch das Zurückstellen von Investitionen würden zusätzliche 7,5 Millionen Euro im Finanzhaushalt frei werden. Bei einer Pressekonferenz erläutern der Fraktionsführer Martin Wilhelm sowie die stellvertretenden Parteivorsitzenden Nadine Gersberg und Philipp Türmer, an welchen Stellen die SPD Einsparpotenzial sieht. Acht Kernpunkte umfasst die Liste, die vor allem die Stadtwerke Holding (SOH) betrifft. Wilhelm fordert, dass die Stadtwerke Holding statt einer Gewinnausschüttung Projekte in Offenbach übernimmt. Durch die Ausschüttung gingen nämlich 900.000 Euro für die Kapitalertragssteuer drauf. Zusätzlich will die SPD die zweite GBO-Geschäftsführerstelle streichen.

In diesem Zusammenhang wirft Nadine Gersberg der Tansania-Koalition vor, sich gegenseitig zu beschenken, wenn es Streitigkeiten gebe. „Die Freien Wähler haben die Geschäftsführung bei der GBO bekommen, die Grünen die Renaturierung der Mainauen und die CDU erhielt ihre Stabsstelle Sauberes Offenbach.“ Selbst der bei der Union hospitierende Pirat Gregory Engels habe sich erfolgreich für einen Tierfriedhof in Bürgel eingesetzt – alles überflüssige Ausgaben, die Bürger zu spüren bekämen.

Den finanziell größten Teil der von der SPD vorgeschlagenen Einsparungen macht die Verwaltung im Rathaus aus. Die Sozialdemokraten schlagen vor, eine Task Force zu gründen, in der alle Amtsleiter mit einbezogen werden, um Sparideen zu entwickeln. Um Personalkürzungen gehe es dabei nicht, betont Gersberg. Vielmehr solle geschaut werden, ob etwa durch die Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit (zum Beispiel weniger Flyer) Ausgaben zurückgefahren werden können. Die SPD schätzt, dass so 1,5 Millionen Euro eingespart werden könnten.

Eine Millionen Euro pro Jahr könnte zusätzlich zur Verfügung stehen, wenn die 20 geplanten Neueinstellungen im Rathaus zurückgestellt würden. Die Stadtpolizei solle gar keine neuen Stellen bekommen, die SPD fordert, dass Hessen seiner Aufgabe nachkommen solle und rund 20 Landespolizisten nach Offenbach beordern müsse. Auch der Freiwillige Polizeidienst dürfe nicht kommen.

„Einen groben Fehler“ sehen die Sozialdemokraten in den Rücklagen, die der Haushalt für die Jahre 2019 (1,9 Millionen), 2021 (1,8) und 2022 (4) vorsieht. Diesen hohen Puffer bräuchte es nicht, 500.000 Euro seien ausreichend. Bei den Investitionen sind neben einer Verschlankung der Maindeichsanierung oder der Mainbogen-Verschönerung auch von der SPD angestoßene Projekte wie der Spiel- und Bewegungspark in Bürgel auf der Sparliste.

Während sich die SPD mit Kritik an den anderen Parteien nicht zurückhält, gibt es noch Lob für die FDP und den Vorschlag, eine gemeinsame Resolution alle demokratischen Offenbacher Parteien an das Land Hessen zu verabschieden, in der sich die Stadtverordneten für eine bessere finanzielle Ausstattung einsetzen. Damit die SPD eine solche Resolution unterschreibt, muss sie laut Philipp Türmer aber enthalten, dass das Land für den Neubau der Offenbacher Schulen aufkommt. Wenn das Land den Bau eines Stadions unterstütze, müsse es auch den Bau von Bildungseinrichtungen zahlen.

Bei aller Kritik an Tansania („Die Koalition kann nicht sparen. Offenbach kann sich diese Koalition nicht leisten“) verhehlt die SPD nicht, dass sie – wäre sie in der Regierung – in der jetzigen Haushaltslage die Grundsteuer ebenfalls angehoben hätte – allerdings deutlich geringer. Die Sozialdemokraten glauben auch, dass noch mehr Einsparpotenzial bestehe, als Oppositionspartei hätten sie aber nicht die Möglichkeiten des Magistrats mit der Verwaltung im Rücken, um noch detaillierter zu rechnen.

Dass die SPD den Haushaltsentwurf bei der Abstimmung im Stadtparlament ablehnen wird, ist schon beschlossene Sache; selbst wenn Tansania noch mit Einsparungen auf 895 Punkte kommen würde. Martin Wilhelm begründet das mit dem Unverständnis, dass die Koalition nicht gegen den Kommunalen Finanzausgleich habe klagen wollen. Sollte die Koalition aufgrund des Haushaltsdebakels auseinanderfallen, wäre die SPD jederzeit bereit, in die Regierung zu gehen. Anhaltspunkte für ein Zerbrechen von Tansania habe die SPD aber keine.

