Verkehrssituation im Westend verbessern

Offenbach - Der SPD Ortsverein Innenstadt hat sich die Verkehrssituation im Westend angeschaut und sieht dringenden Handlungsbedarf.

„Wenig Platz zum Manövrieren und enge Straßen – die Verkehrssituation in Lützow- und Schillstraße sowie in der Geleitsstraße zwischen Körner- und Parkstraße ist nicht gerade ideal“, sagt der Ortsvereinsvorsitzende Maurice Skowronek. Teilweise seien die Straßen so schmal, dass besonders größere Fahrzeuge – beispielsweise Feuerwehr- und Müllwagen – Schwierigkeiten beim Rangieren hätten.

Eine vom Ortsverein initiierte schriftliche Umfrage bei den betroffenen Anwohnern habe ergeben, dass diesen insbesondere zwei Dinge wichtig seien: „Einerseits soll ein ungehinderter Einsatz der Feuerwehr gewährleistet sein. Andererseits sollen Parkplätze erhalten bleiben, damit sich die Parkraumsituation nicht verschärft“, berichtet Skowronek.

Aufgrund dieses Umfrage-Ergebnisses hat die SPD-Fraktion die Feuerwehr gebeten, sich die Situation anzuschauen. Skowronek: „Eine Fahrprobe der Feuerwehr hat eindeutig ergeben, dass diese bei Einsätzen durch die Enge der Straßen und wegen der auf beiden Seiten parkenden Autos bei ihren Einsätzen erheblich behindert wird. Im Sinne der Sicherheit der Anwohner muss daher unbedingt etwas passieren.“

Die Sozialdemokraten haben auch schon Vorschläge, was getan werden könnte: Eine Möglichkeit sei ein einseitiges Halteverbot in Lützow- und Schillstraße – im fraglichen Abschnitt der Geleitsstraße bestehe dies bereits. Gleichzeitig könnte durch die Einführung von Anwohnerparken, Parkplätze für die dortigen Bewohner gesichert werden. „Dies ist aber nur ein Vorschlag und noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wichtig ist, die richtige Balance zu finden und die Anliegen der Anwohner zu berücksichtigen“, so Skowronek weiter.

Die SPD wird nun zur nächsten Stadtverordnetenversammlung einen Antrag einbringen, der die Vorschläge einseitiges Halteverbot und Anwohnerparken zur Verbesserung der Verkehrssituation im Westend aufgreift. „Es soll dann diskutiert werden, wie die Situation im Interesse aller Beteiligten am besten gelöst werden kann“, fasst Skowronek zusammen. (mad)

