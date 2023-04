Blitzer in Offenbach, Hanau, Darmstadt: Heute „Speedmarathon“ - Standorte stehen fest

Von: Florian Dörr

Die Polizei kontrolliert am Freitag (21. April) im Rahmen des „Speedmarathon“ auch in Offenbach, Hanau und Darmstadt. (Archiv) © Foto: DPA

Achtung, Autofahrer: Beim „Speedmarathon“ 2023 wird in Hessen wieder an vielen Standorten geblitzt. Der Überblick für Offenbach, Hanau, Darmstadt.

Offenbach - Der „Speedmarathon“ ist zurück. Im Rahmen des europaweiten Verkehrsaktionstags am Freitag (21. April) geht die Polizei mit zahlreichen Blitzerstandorten gegen Raserei vor. Auch in Hessen: Mehr als 500 Polizisten sind nach offiziellen Angaben beim „Speedmarathon“ allein im Bundesland im Einsatz. An knapp 200 Standorten wird die Geschwindigkeit von Autos gemessen. Eine Besonderheit: Die Messstellen werden vorher bekannt gegeben. So auch für Offenbach, Hanau und Darmstadt, wo im Rahmen des „Speedmarathons“ 2023 zwischen 6 Uhr und 22 Uhr am Freitag geblitzt wird.

Folgende Blitzerstandorte hat die Polizei für Offenbach, Hanau und Darmstadt sowie die jeweiligen Landkreise zum „Speedmarathon“ 2023 gemeldet:

„Speedmarathon“ heute in Offenbach, Hanau und Darmstadt: Die Liste der Blitzer in den Landkreisen

Stadt und Landkreis Offenbach: Offenbach a.M., Schumannstraße, Berufsschule; Offenbach a.M., Neusalzer Straße, Höhe Kita; Offenbach a.M., B 448, Ausbauende Offenbach; Offenbach a.M., Bischofsheimer Weg; Offenbach a.M., Brunnenweg, Waldschule; Neu-Isenburg, Kurt-Schumacher-Straße; Neu-Isenburg, Gravenbruchring; Neu-Isenburg, Friedhofstraße; Langen, Südliche Ringstraße / Dieburger Straße; Seligenstadt, Ellenseestraße; Rodgau, Mainzer Straße; Rodgau, K 174, Fahrtrichtung Dietzenbach; Mühlheim a.M., B 43 (Schiller- / Fichtestraße); Obertshausen, Bürgermeister-Mahr-Straße; Rödermark, Pestalozzistraße, Höhe Kita; Heusenstamm-Rembrücken, Hainhäuser Straße

Stadtgebiet Hanau + Ortsteile; Hanau, L 3268, Maintaler Straße; Linsengericht, Karl-Glöckner-Straße; Linsengericht, Eidengesäßer Straße; Bad Soden-Salmünster; Steinau an der Straße; Schlüchtern; Neuberg, L 3445, „Bei den Tongruben“; Ronneburg, L 3193; Ronneburg, L 3445 / L 3193 Darmstadt und Landkreis Darmstadt-Dieburg: Darmstadt, Frankfurter Straße; Darmstadt, Kranichsteiner Straße; Griesheim, Dornheimer Weg; Dieburg, K 128; Griesheim, Odenwaldstraße/ Höhe Schillerschule; Griesheim, Wilhelm-Leuschner-Straße

Doch nicht nur in Offenbach, Hanau, Darmstadt und den jeweiligen Landkreisen wird im Rahmen des „Speedmarathon“ 2023 geblitzt. Auch zahlreiche Stellen auf den Autobahnen in Hessen könnten für Autofahrer aus der Region interessant sein. Der Überblick für Freitag:

„Speedmarathon“ heute in Offenbach, Hanau, Darmstadt: Polizei kündigt Blitzer auf Autobahnen in Hessen an

BAB 44, Gem. Fuldabrück, Bergshäuser Brücke, Richtung BAB 7

A7, zw. Homberg und Bad Hersfeld West

BAB 480, zw. Dreieck Buseck und Reiskirchener Dreieck, Fahrtrichtung Kassel

BAB 45, Haiger, zw. Wilnsdorf und Haiger-Burbach, Fahrtrichtung Hanau

BAB 3, Elz, „Elzer Berg“, Richtung Frankfurt

BAB 66, Wiesbaden, zw. Nordenstadt u. Erbenheim

BAB 661, Egelsbach, Ausbauende Egelsbach

BAB 66, AS Bad Soden Salmünster

BAB 45, Autobahndreieck Seligenstadt

A 5, Autobahnkreuz Darmstadt

A 67, zw. Autobahndreieck Rüsselsheim u. Mönchhofdreieck

Warum aber eigentlich der „Speedmarathon“ 2023? Und warum werden die Standorte der Blitzer in Offenbach, Hanau, Darmstadt und anderen Regionen in Hessen sowie darüber hinaus seit Jahren im Vorhinein bekannt gegeben? Mit der Aktion soll auf die Gefahren zu schnellen Fahrens aufmerksam gemacht werden. Dass alle Messstellen vorab öffentlich gemacht werden, zeige deutlich, dass es nicht um die Zahl der Verstöße gehe, sondern darum, die Geschwindigkeiten von vornherein zu reduzieren, erklärte Stefan Jilg, Leiter der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste im Polizeipräsidium Mittelhessen und hessenweiter Koordinator des Verkehrsaktionstags.

Bei einem Unfall sei die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Aufpralls in vielen Fällen der entscheidende Faktor, ob Unfallbeteiligte verletzt werden, überleben oder sterben. Ziel sei, die Zahl der Verkehrsunfalloper zu senken. (fd)