Blitzermarathon im Kreis Offenbach und Main-Kinzig-Kreis: Hier wird heute geblitzt

Geschwindigkeitskontrollen

+ © Dostmann/imago-images Geschwindigkeitskontrollen: 14 Standorte von Blitzern kündigt die Polizei für den Speedmarathon im Kreis Offenbach und dem Main-Kinzig-Kreis an. (Symbolbild) © Dostmann/imago-images

Die Polizei führt beim Speedmarathon an vielen Orten in Hessen Geschwindigkeitskontrollen durch. Auch im Kreis Offenbach und im Main-Kinzig-Kreis. Hier wird geblitzt.

Offenbach – Erhöhte Geschwindigkeit gilt in Hessen als Hauptunfallursache bei Unfällen mit gestorbenen und schwerverletzten Menschen. Allein im Jahr 2020 starben 205 Menschen aufgrund von Verkehrsunfällen auf hessischen Straßen. Dennoch werden Geschwindigkeitsverstöße von vielen als Kavaliersdelikte angesehen. Daher will die Polizei am Mittwoch (21.04.2021) mehr als 200 Blitzer installieren – so auch im Kreis Offenbach und Main-Kinzig-Kreis.

Bei dem so genannten Speedmarathon handelt es sich um eine europaweite Aktion, die durch das Aufstellen zahlreicher Blitzer zu einer nachhaltigen Senkung der Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern beitragen soll. Sie fand zuletzt 2019 statt, wo die Polizei über 12.000 Geschwindigkeitsüberschreitungen in Hessen registrierte. Das Motto lautet: „Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!“. Organisiert wird die Maßnahme durch ROADPOL (European Roads Policing Network).

14 Standorte für Blitzermarathon im Kreis Offenbach und dem Mainz-Kinzig-Kreis geplant

Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von Verkehrspolizeien aus ganz Europa, die eine höhere Verkehrssicherheit auf europäischen Straßen sowie die Reduzierung von Verkehrsopfern anstreben. Wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, können bereits minimale Geschwindigkeitsreduzierungen für mehr Sicherheit sorgen: Bei einer Senkung um 2 km/h innerorts sinkt die Zahl der Verunglückten um 15%.

Hier wird im Kreis Offenbach und dem Main-Kinzig-Kreis geblitzt

Altenhaßlau, Eidengesäßer Straße

B 276 Biebergemünd zwischen Bieber und Flörsbachtal

Eidengesäß, Karl-Glöckner Straße

Freigericht-Somborn, Karlstraße

Hammersbach, L3195 nach der Brücke A 45

Hanau, Aschaffenburger Straße

Hanau, Maintaler Straße

L 3178 zwischen Bad Soden-Salmünster und Mernes

L 3195 Maintal-Hochstadt

L 3268 zwischen Nieder- und Oberrodenbach

Limeshain, L3347 Höhe Sportheim Rommelhausen

Niederdorffelden, L 3205 Höhe Parkplatz

Ronneburg, L 3193, Bushaltestelle

Speedmarathon im Kreis Offenbach und der Region: Hunderte Polizisten in Hessen im Einsatz

Bei dem Speedmarathon 2021 werden allein in Hessen etwa 500 Polizisten im Einsatz sein. Die Blitzer sollen den gesamten Mittwoch (21.04.2021) von 6.00 Uhr bis 22 Uhr in Betrieb sein. Für den Kreis Offenbach und den Main-Kinzig Kreis gab die hessische Polizei bereits 14 Blitzer bekannt – darunter in Hanau, Hammersbach und Limeshain.

Unabhängig vom Speedmarathon sind in Offenbach sechs Superblitzer installiert. Die Messanlagen sehen einem Anhänger ähnlich und sollen dafür sorgen, dass sich Autofahrer an das Schritttempo halten. An diesen Stellen stehen die Blitzer in Offenbach. (tt)