Brücke über B448 wird instand gesetzt

Offenbach - Die Brücke, welche die Dietesheimer Straße bei Bieber über die Bundesstraße 448 führt, muss instand gesetzt werden. Wie berichtet, kommt Hessen mobil nicht um eine komplette Sperrung ab 4. Juni umhin. Nun empfiehlt die Straßenbehörde des Landes Umleitungsstrecken.

Während der Sperrung soll der Verkehr von Offenbach-Bieber in Richtung Mühlheimer Straße und besonders zum Ausflugslokal Käsmühle über Seligenstädter und Obertshäuser Straße (Richtung Lämmerspiel) und weiter auf die B448 Richtung Mühlheim und Offenbach rollen. Wer aus Richtung Mühlheimer Straße kommt und die Dietesheimer Straße nutzen wollte, wird über die B448 zur Aschaffenburger Straße geführt: Der blau markierte Schlenker durch den Stadtteil ist laut Hessen mobil eine Ergänzung für Autofahrer, die in der Dietesheimer nicht weitergekommen sind und umdrehen müssen.

Für Radfahrer steht eine Umleitung über Germaniastraße, Würzburger Straße und Lämmerspieler Weg zur Bieberer Wegschneise und umgekehrt zur Verfügung. Diese Umleitungen gelten bis voraussichtlich Ende September. Auf der B448 kommt es erst ab Juli zu Behinderungen. Die Stadt Offenbach muss sich nun noch um Aufhebung einer Einschränkung bemühen: Bislang ist das Rechtsabbiegen am Ende der B448 in Richtung Käsmühl-Feld an Wochenenden nicht erlaubt.