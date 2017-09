Sperrung wegen Asbest-Gefahr: Unterricht auf der Baustelle

Offenbach - Asbest im Boden, laufende Renovierungsarbeiten, keine Heizung: Was nach einer Großbaustelle klingt, ist der Unterrichtsort für Käthe-Kollwitz-Schüler. Jetzt wächst der Widerstand. Von Steffen Müller

Schüler, Lehrer und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisieren die Zustände. Für Donnerstag ist ein Protestmarsch geplant. Will Soukaina Goronja ihren Klassenraum im Altbau der Käthe-Kollwitz-Schule erreichen, hat sie einen abenteuerlichen Weg vor sich. Entweder steigt sie eine Gerüsttreppe hinauf oder geht durch das Innere des Gebäudes. Hier kommt sie vorbei an zugesperrten Korridoren, verhängten Fenstern und Baumaterialien. Egal, welche Strecke sie wählt, irgendwann landet sie unweigerlich auf dem Dach des zweistöckigen Gebäudes. Denn nur von dort erreicht sie ihr Ziel. Und zwar über zusammengesteckte Eisenplatten, die einen provisorischen Freiluft-Gang bilden, der zu den Klassenzimmern führt.

„Diese Zustände sind unzumutbar“, sagt Goronja, die Schulsprecherin der Käthe-Kollwitz-Schule (KKS). Deshalb plant die angehende Erzieherin mit ihren Mitschülern eine Protestaktion. Am Donnerstag gibt es einen Demonstrationszug von der Schule bis zum Rathaus, um dort auf die Verhältnisse an der KKS aufmerksam zu machen. Eigentlich war schon für gestern solch eine Veranstaltung vorgesehen, berichtet Mitschülerin Fabienne Dußmann. Doch die wurde vom Ordnungsamt aufgrund der kurzfristigen Anmeldung am Montag nicht genehmigt.

+ Soukaina Goronja kommt derzeit nur über einen provisorischen Freiluftgang auf dem Dach in ihr Klassenzimmer. © Müller Der abenteuerliche Weg in die Klassenräume ist jedoch nicht das einzige Ärgernis der Käthe-Kollwitz-Schüler. Die längst überfälligen Sanierungsarbeiten finden bei laufendem Unterricht statt. „Oft versteht man sein eigenes Wort nicht“, berichtet Fabienne Dußmann. Bis 2019 soll die Schule barrierefrei werden. Zusätzlich wird die Technik erneuert. Geplant sind unter anderem besserer Brandschutz, ein Aufzug und neue Heizungen.



Die alten Heizkörper sind mittlerweile abgestellt, als Ersatz wurden am vergangenen Freitag Radiatoren aufgestellt. Obwohl die Gefahr von Asbest im Boden bekannt war, bohrte ein Handwerker zu tief, sodass die Gefahr bestand, dass Asbestpartikel freigesetzt wurden. Die betroffenen Räume wurden daraufhin vorsorglich bis einschließlich Montag gesperrt. Zwar wurde bei Messungen der Stadt kein Asbest in der Luft nachgewiesen, dennoch brachte der Vorfall für die Schülerschaft das Fass zum Überlaufen.

„Wir wollen in diesem Gebäude nicht mehr unterrichtet werden“, sagt Fabienne Dußmann, die im Altbau zur Sozialassistentin ausgebildet wird. Soukaina Goronja fordert, dass die Stadt alternative Räumlichkeiten anbietet. „Beispielsweise Container.“ Unterstützung bekommt die Schülerschaft von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Die fordert, dass während der Sanierung der Altbau geräumt und abgesperrt werden muss, um gesundheitliche Gefährdungen auszuschließen. Laut GEW unterstützt der Schulpersonalrat der KKS diese Forderung ebenfalls.

Im Gespräch mit unserer Zeitung ermutigt ein Lehrer die Schüler, an der Demonstration am Donnerstag teilzunehmen. „Wir dürfen zwar selber nicht demonstrieren“, so der Pädagoge, „aber wir werden die Schüler insofern unterstützen, dass sie keine Nachteile haben, wenn sie nicht im Unterricht sind. Zu unseren Aufgaben zählt es, unsere Schüler zu mündigen Bürgern zu erziehen.“

Schuldezernent Paul-Gerhard Weiß (FDP) hält den Auszug aus dem Altbau während der Bauarbeiten weder für nötig noch für möglich. „Es gibt ein klares Konzept für die Sanierung im laufenden Betrieb.“ An der Rudolf-Koch-Schule beispielsweise habe das sehr gut funktioniert. Allerdings räumt Weiß ein, dass derzeit nicht alles nach Plan verlaufe. „Einiges muss besser werden.“ Dazu zählen vor allem Verzögerungen, die dazu führen, dass laute Bauarbeiten den Unterricht stören. „Da gilt es nachzusteuern“, sagt Weiß und bezieht sich auf Beschwerden der Schulleitung. Ursprünglich sollten Bohrungen oder auch das Streichen von streng riechenden Farben außerhalb der Schulzeit stattfinden. Dass das nicht funktioniert, zeigt das Beinahe-Austreten von Asbest. Während die Löcher in den Boden gebohrt wurden, tagte im selben Raum eine Lehrerkonferenz.