Für spezielle Anliegen: Stadtpolizei ihre Zuständigkeiten geändert

Offenbach – Ruhestörung, illegale Müllablagerung, Autowracks... Die Stadtpolizei kümmert sich um alle Fragen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Während der Dienstzeiten von 6.30 Uhr bis Mitternacht (außer sonn- und feiertags) können Offenbacher sich in Gefahrensituationen an die Leitstelle wenden. Für einige Bereiche gibt es Ansprechpartner mit nun eigenen Dienstzeiten.

So nimmt das im Dezember neu strukturierte Team der Autowrackbeseitigung unter Tel.: 069/8065-2559 montags bis donnerstags von 6 bis 15 Uhr und freitags von 6 bis 13 Uhr Meldungen über nicht zugelassene Fahrzeuge im sogenannten öffentlichen Straßenraum entgegen. Alternativ können derartige Hinweise auch per E-Mail eingereicht werden. Und zwar an: autowrack@offenbach.de

Für Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Beispiel: Dauerhaftes Falschparken ohne akute Behinderung) hat die neue Beschwerdestelle von Montag bis Donnerstag, 6 bis 15 Uhr, und am Freitag, 6 bis 13 Uhr, ein offenes Ohr. Die Telefonnummer der Beschwerdestelle lautet Tel.: 069/8065-2860. Gerne reicht bei Bedarf aber auch eine E-Mail: stadtpolizei-leitung@offenbach.de

Offenbacher, die eine akut gefährliche Situation melden wollen – hierzu zählen auch Fahrzeuge die durch ihr Parken eine akute Behinderung für andere Verkehrsteilnehmer darstellen – wenden sich bitte während der Dienstzeiten der Stadtpolizei an die Tel.: 069/8065-2123. „Um einen schnellen Einsatz gewährleisten zu können, bitten wir, diese Nummer auch nur für solche Zwecke zu kontaktieren“, appelliert Sachgebietsleiter Pascal Becker. Außerhalb der Dienstzeiten ist bei Gefahr das zuständige Polizeirevier zu informieren.

Für allgemeine Beschwerden, die die Stadtpolizei betreffen, steht die Beschwerdestelle zur Verfügung. Anzeigen von verkehrsordnungswidrig geparkten Fahrzeugen per per E-Mail zu melden unter: verwarngeldstelle@offenbach.de. (pso)