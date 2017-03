Sportgala im Capitol: Dank an Aushängeschilder

Offenbach - „Offenbach als Sportstadt lebt“ – dass dieser Satz nicht nur eine Phrase ist, bewies die Sportgala im Capitol. 241 Offenbacher Athleten wurden für ihre Leistungen mit bronzenen, silbernen und goldenen Plaketten ausgezeichnet. Von Veronika Schade

Mehr als 20 Stadtverordnete sind im Publikum vertreten, darunter der gesamte Sportausschuss. Sportdezernent Felix Schwenke und Sportamtsleiter Manfred Ginder zeichnen 241 Athleten mit Plaketten in Bronze, Silber oder Gold aus. Moderator des Abends ist Mathias Münch. „Ich komme vom HR, bin aber sonst ein ganz netter Kerl“, stellt er sich vor und ist froh, gelernt zu haben, was Capoeira ist: „Und ich dachte, es wäre ein Cocktail...“

+ Mischung aus Kampf und Tanz mit Trommelrhythmen und Gesang: Brasilianisches Lebensgefühl vermittelte zum Auftakt die Capoeira-Gruppe „Sul da Bahia“ des Turnvereins Offenbach. © Georg

Deutlich mehr Worte verliert Schwenke, der über die Aktivitäten von Offenbach als Sportstadt schwärmt: „Ich könnte eine halbe Stunde aufzählen und hätte immer noch was vergessen.“ Er betont die Wichtigkeit von angemessenen Sportstätten. Nach den Aufwertungen auf dem Gelände der SG Rosenhöhe sollen weitere folgen, etwa an der Frankenstraße. Die Sporthallen in der Hafenschule und der Grundschule in Bieber-Waldhof sollen noch in diesem Jahr fertig sein, ebenso das Dojo des Judoklubs Samurai. Ein neues Konzept für die Tragluft-Schwimmhalle auf der Rosenhöhe würde zwar bis Ende des Jahres dauern. „Aber vielleicht kann da man sogar mehr machen...“, lässt er Hoffnung aufkeimen auf eine Besserung der Schwimmbadsituation in Offenbach.