Sportplatz am Wiener Ring: Neues Licht und neuer Rasen

Offenbach - Der alte Tennenplatz auf der Sportstätte am Wiener Ring ist Geschichte. Von nun an wird auf Platz Nr. 2 des Sana-Sportparks statt auf Asche auf Rasen gekickt. Von der Umgestaltungen profitiert nicht nur die SG Wiking.

Auch andere Offenbacher Vereine nutzen den Natur-Untergrund.

Letzten Donnerstag ertönte um 18 Uhr der Anpfiff zu einer besonderen Begegnung zwischen den Offenbacher Kickers und dem Bundesligisten FSV Mainz 05 auf dem Sportplatz Nr. 2 im Sana-Sportpark. 500 Fans waren gekommen, um das Fußball-event zu erleben und die Einweihung des neuen Rasenplatzes zu feiern. Das Freundschaftsspiel, das Mainz mit 2:1 für sich entschied, führte die Qualitäten des neuen Platzes unmittelbar vor Augen: Nicht nur das frische Grün des Naturrasenplatzes, sondern auch die Ausleuchtung mit Flutlicht ist ein deutlicher Zugewinn für die Trainings- und Wettkampfbedingungen im Sana-Sportpark.

Bisher waren in der Sportanlage, die von der SFO Sport- und Freizeit GmbH Offenbach bewirtschaftet wird, zwei Naturrasenplätze, zwei Kunstrasenplätze und ein Hartplatz mit Tennenbelag mit Flutlicht vorhanden. Nun wurde der Tennenplatz, der unmittelbar an den Heusenstammer Weg grenzt, innerhalb von acht Wochen in einen Rasenplatz umgebaut. Mit der Umwandlung steht jetzt ein Naturrasenplatz zur Verfügung, der durch die Flutlichtanlage auch in den Wintermonaten bis in die Abendstunden hinein genutzt werden kann. Der Sana-Sportpark erfährt dadurch einen deutlichen Zugewinn bei den Trainingsbedingungen, der künftig zur Entspannung der Situation für die ansässigen Offenbacher Vereine beitragen wird.

„Ich freue mich, dass durch die Umwandlung des Tennen- in einen Rasenplatz für das Nachwuchsleistungszentrum des OFC, die SG Wiking mit ihren 27 Jugendmannschaften und andere Vereine, die im Sana-Sportpark beheimatet sind, eine deutliche Verbesserung der Trainingsmöglichkeiten erzielt wird“, äußerte sich Oberbürgermeister Felix Schwenke. „Damit können die in den letzten Jahren gestiegenen Anforderungen an die Nutzungszeiten auf dem Gelände deutlich besser erfüllt werden.“

Kickers Offenbach unterliegt Mainz 05 im Testspiel: Bilder Zur Fotostrecke

Der Sportplatz ist nach der Anlage auf der Rosenhöhe das größte Breitensportzentrum Offenbachs. Als Trainings- und Wettkampfstätte von vier Vereinen – dem OFC, der SG Wiking, den RheinMain Rockets und der Leichtathletikgemeinschaft Offenbach – hat er eine herausragende Bedeutung in der Stadt. Dabei schwingt bei dem Areal eine wechselvolle Geschichte mit. Die Fläche der heute 12 Hektar umfassenden Sportanlage war Exerzierplatz, Schwimmbad, Tatortkulisse und ist seit 2010 Sportzentrum. Wo Tamboure einstmals trommelten, Michael Groß für Olympia trainierte wurde 2009 der Grundstein für das Sportzentrum „Wiener Ring“ gelegt. (pso)