Stadt Offenbach beobachtet Darmstädter Gang vor Gericht

Von: Frank Sommer

Teilen

Der letzte Tanz in den Mai? Ein Schallschutzgutachten lässt der Stadt kaum Spielraum für Genehmigungen. © P

Die Klage der Stadt Darmstadt gegen Lärmobergrenzen beim Schlossgrabenfest wird von der Stadt Offenbach genau beobachtet: Für Offenbach wäre ein Entscheid zugunsten der Kommune eine Möglichkeit, die Veranstaltung Tanz in den Mai zu retten.

Offenbach – Der Tanz in den Mai in diesem Jahr soll der letzte gewesen sein, der am Wilhelmsplatz gefeiert wurde. Ein Schallschutzgutachten der Stadt, wegen Anwohnerbeschwerden angefertigt, gibt Musikveranstaltungen nach 20 Uhr an diesem Ort eigentlich keine Chance mehr (wir berichteten).

Auch in Darmstadt sorgten Anwohnerbeschwerden für Unmut: Kurz vor Beginn des größten Festes in Südhessen, des Schlossgrabenfestes mit zahlreichen Konzerten in der Innenstadt, entschied das Verwaltungsgericht Darmstadt, dass an einigen Orten Lärmobergrenzen von 70 beziehungsweise 55 Dezibel, abhängig von der Tageszeit, gelten. Als Folge musste umorganisiert werden, um nahe des klagenden Anwohners die Grenzwerte einzuhalten.

Die Stadt Darmstadt hat, um künftige Feste vor Klagen zu schützen, Beschwerde gegen das Urteil eingelegt. Also muss der Verwaltungsgerichtshof in Kassel über die Lärmobergrenzen bei Festen in der Innenstadt entscheiden. Letztlich ist es auch eine Frage, was höher zu gewichten ist, das Recht der Allgemeinheit auf Feste an wenigen Tagen im Jahr samt Musik – oder das Ruhebedürfnis der Innenstadtbewohner.

Im Offenbacher Rathaus wird die Sache mit Interesse verfolgt. „Wir begrüßen ausdrücklich, dass Darmstadt versucht, für das Thema Lärmobergrenzen bei Veranstaltungen mehr Klarheit für alle zu erreichen“, sagt Oberbürgermeister Felix Schwenke auf Nachfrage unserer Zeitung.

Grundsätzlich könne das Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof für den Offenbacher Tanz in den Mai eine Chance bieten, so Schwenke. „Denn genau die Verbote, die in Darmstadt gegen das Schlossgrabenfest im Eilverfahren vom Gericht ausgesprochen wurden, sind Hintergrund für die Regelungen, die mit den Gastronomen für den künftigen Tanz in den Mai auf dem Wilhelmsplatz gefunden werden sollen.“

Das Offenbacher Gutachten kommt nämlich zu noch strengeren Regelungen für den Wilhelmsplatz als die der Darmstädter Richter: Tagsüber sind 60 Dezibel erlaubt, nachts nur 45 – was ein Fest in den Abendstunden unmöglich macht. Die Stadt versuche, durch Abwägen der gesetzlichen Auflagen und der Einzelfallentscheidungen der Gerichte landauf landab stets, pragmatische Lösungen zu finden, sagt der Oberbürgermeister.

Allerdings besteht das Risiko, dass die Richter zu Ungunsten Darmstadts urteilen – und das birgt neue Gefahren für Feste in deutschen Innenstädten. „Die bisherigen Urteile haben oft Beschwerden einzelner Anwohner stattgegeben – zum Leidwesen der Allgemeinheit. Das Risiko ist daher bei solchen Klagen immer sehr hoch, dass der Entscheidungsspielraum der örtlichen Genehmigungsbehörden dadurch noch geringer wird. Auch deshalb verfolgen wir das Verfahren in Darmstadt sehr genau“, sagt Schwenke.

Von Frank Sommer