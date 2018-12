Stadt darf nun selbst S-Bahn-Rolltreppen neu starten

Stephan Hartung von DB Station & Service (links) übergibt den Schlüssel für die Wartungseinheit dem NiO-Haltestellenbeauftragten Jens Fromm. Anfang Januar ist geplant, zusätzlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtpolizei zu schulen, damit S-Bahn-Rolltreppen, die mutwillig per Nothalt gestoppt wurden, schneller wieder in Gang gesetzt werden können.

Offenbach - Defekte Rolltreppen an den S-Bahn-Stationen sind ein ständiges Ärgernis. Häufig sind die Rolltreppen aber nur deshalb außer Betrieb, weil mutwillig der Nothalt gedrückt wird.

In Zukunft kann das von städtischen Mitarbeitern direkt behoben werden, Bahn-Mitarbeiter müssen dazu nicht mehr extra anreisen. Der Vorschlag dazu kam von der Stadtwerke-Gesellschaft Nahverkehr in Offenbach (NiO), damit die Rolltreppen in solchen Fällen schneller wieder in Betrieb genommen werden können. Mobilitätsstadträtin Sabine Groß hatte im November neue Gespräche mit der Deutschen Bahn angestoßen und mit dem Konzernbevollmächtigten für Hessen, Dr. Klaus Vornhusen, eine engere Zusammenarbeit vereinbart.

Diese Zusammenarbeit trägt nun erste Früchte: Erstmals wurde ein NiO-Mitarbeiter geschult, damit er Rolltreppen, die aufgrund des Drückens des Nothaltes außer Betrieb sind, während der Dienstzeiten wieder in Gang setzen kann. Stephan Hartung vom Baumanagement der DB Station&Service und Fachspezialist für Förder- und Maschinentechnik übergab gestern den dafür notwendigen Schlüssel dem Bus-Haltestellenbeauftragten der NiO, Jens Fromm. Dazu erhielt Fromm auch eine kurze Einweisung über die technischen Abläufe. Anfang Januar ist geplant, zusätzlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtpolizei zu schulen.

„Wenige Wochen nach den ersten Gesprächen können wir damit einen wichtigen Schritt gehen – ich hoffe, dass die Rolltreppen damit spürbar häufiger genutzt werden können als bisher“, sagt Sabine Groß. Das Jahr 2019 wird ihren Angaben zufolge mit weiteren regelmäßigen Treffen aller Beteiligten beginnen, die auch die Berichte der NiO über Mängel aufgreifen - mit dem Ziel, diese schnell zu beseitigen. (pso)